4億現金行李箱搶案　詭異程度直逼「57年前懸案」！他曝驚人酬勞

▲29日晚間，日本東京都台東區上野，傳出有民眾裝有巨額日圓現金的行李箱慘遭搶劫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本東京台東區上野29日晚間驚傳鉅額現金搶案，裝有約4.2億日圓（約8600萬台幣）的行李箱，遭到3名歹徒以催淚噴霧搶走，受害者為中國籍與日本籍男女，警方懷疑一連串竊案不排除是跨國犯罪集團精心策畫，令人聯想起57年前震驚日本社會的知名竊案。

29日晚間9時左右，5名受託運送現金的中國與日本籍男女，正將3個行李箱搬上車時，突然遭3名歹徒接近，並對其中一名男性噴灑疑似催淚噴霧。行李箱中總計約4.2億日圓現金被搶走，歹徒駕車逃逸無蹤。

受害者向警方表示，他們受貴金屬公司委託，將日圓運往香港兌換港幣，部分成員僅負責運鈔，每個人的報酬一天「可達數萬日圓」。警方指出，嫌犯可能已事先掌握現金流向與運送行程，屬有計畫的作案。

同日晚間，羽田機場第3航廈附近停車場也發生類似案件。白色車輛靠近一名男子，向其噴灑疑似催淚噴霧，當時車內裝有約1.9億日圓（約3900萬台幣）現金，但最終未遭搶走。警方分析，兩起案件手法雷同，受害人都涉及貴金屬買賣與海外換匯工作，初步研判背後可能有同一指使者。

在香港也發生類似手法的竊案。一名男子從計程車下車後，行經上環外匯店門口時，背包內的5800萬日圓（約1184萬台幣）現金被搶，警方懷疑香港案和羽田機場案的受害人可能是同一人，不排除是「黑吃黑」。目前，港警已逮捕6名男女嫌犯，包括3名日本人、3名中國或香港人。

此次事件讓人聯想起57年前日本著名的「3億日圓事件」。1968年12月10日，一名假扮警察的男子在東京都府中市攔下一輛運鈔車，搶走約2.94億日圓現金，該筆錢原本是企業員工的年終獎金，但至今仍未偵破。專家指出，4.2億日圓重約42公斤，金額龐大，若未申報就攜帶出境，還可能涉及洗錢疑慮。