年薪230萬黃金單身漢「婚後條件曝光」　全場炸鍋：還不快跑

網搜小組／劉維榛報導

憑實力單身？一名女網友表示，認識一名年薪230萬的黃金單身漢，但男方表明婚後要生小孩、一定同住公婆，且雙方薪水各自管理、不給零用錢，讓她相當猶豫。貼文曝光後，全場一致搖頭回應，「進去當免費長照女傭嗎」、「他是黃金，但黃金不給妳」、「傻了才會嫁，看到要跟公婆住就要快跑了」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，最近認識一位45歲「黃金單身漢」，身高183公分、體重83公斤，年薪約230萬元，條件看似相當亮眼，也表明婚後想要生小孩。不過男方同時強調，因為自己是獨子，婚後一定要和公婆同住，家中還有一位已婚的大姑，未來不會考慮搬出去住。

在婚後分工與金錢觀念上，男方也有明確想法。他希望女生一定要有自己的工作，婚後雙方薪水各自管理，不會提供零用錢；家務部分則表示，婆婆會煮飯，因此女生不一定需要下廚，但並未提及其他家務如何分配。

面對男方如此直白的條件，原PO一度猶豫求問，「各位女孩們，這樣的條件，會考慮和男方交往嗎？」

黃金單身漢還單身 原因被點破



文章曝光後，引來全場網友搖頭回應，「不會交往，論薪水條件或許是好的，但論年紀且各花各的還要跟公婆同住生小孩，他的薪水再多也享受不到，何必累死自己」、「妳沒有想過為什麼他45還單身嗎」、「他憑實力單身，妳去攪和什麼？還不快跑」、「他是黃金，但黃金不給妳」、「他賺錢又不會分妳，嫁進去負責生小孩的」、「妳對黃金單身漢的定義是否有誤解」、「要跟公婆同住的一律out！女生切記」。