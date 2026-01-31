中國1月PMI降為49.3　工廠活動放緩

▲陸PMI再度落入萎縮區間。（圖／CFP）



文／中央社

中國國家統計局今天公布1月製造業採購經理人指數（PMI）為49.3，低於50榮枯線，落入萎縮區間，相較去年12月下滑0.8個百分點，顯示製造業工廠活動放緩。

中國國家統計局31日公布最新統計資料。1月PMI為49.3，較去年12月下滑0.8個百分點，低於50榮枯線，再次落入萎縮區間。

中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，1月PMI跌入萎縮區間，主要原因在於部分製造業進入傳統淡季，加上市場有效需求仍顯不足，景氣水準較去年12月下降。

最新統計資料顯示，1月非製造業PMI（包括服務業、建築業）為49.4，較去年12月下滑0.8個百分點，創下2022年12月以來新低。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群在第一財經31日報導中表示，1月PMI低於50榮枯線，顯示經濟回升基礎不穩固，市場引導的需求不足仍在，企業對於未來市場走勢和政策預期效果有所觀望，經濟回升基礎性動力尚待加強。

東方金誠首席宏觀分析師王青在界面新聞31日報導中指出，2月有農曆春節長假，推估生產指數會有較大幅度下滑，預計PMI表現將繼續跌落；後期製造業景氣走勢將受到出口、房地產市場、政府政策節奏等影響。