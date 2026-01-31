　
政治

台美「好馬吉」　管碧玲邀谷立言登雲林艦揮毫包元寶

▲▼海委會主委管碧玲與AIT處長谷立言、高雄分處處長張子霖寫春聯。（圖／海委會提供）

▲海委會主委管碧玲與AIT處長谷立言、高雄分處處長張子霖寫春聯。（圖／海委會提供）

記者陳家祥／台北報導

馬年春節將至，海洋委員會主委管碧玲30日邀美國在台協會（AIT）谷立言處長、AIT高雄分處張子霖分處長，同登海巡4000噸級的雲林艦，這也是海巡署成立26年以來，首位AIT處長登上最大海巡艦，更邀請一同在艦上揮毫體驗台灣春節文化，並親手包水餃與艦上同仁分享，展現台美安全戰略及印太和平鎖鏈「好馬吉」的深厚友誼，並向全年無休守護國土的海巡送上暖意。

海委會30日特別邀請美國在台協會（AIT）谷立言處長、AIT高雄分處張子霖分處長登上雲林艦，結合艦名揮毫「雲開見喜」、「林滿福氣」等春聯，將船艦特色轉化為對雲林艦滿滿的新春祝福，筆墨之間不只傳遞吉祥寓意，也藉由書寫台美好「馬」吉春聯，展現出台美雙方最深厚的友誼。管碧玲也一同落款，象徵台美雙方攜手同行、共同守護海洋的夥伴精神。

海委會也應景安排「包元寶」活動，由管碧玲主委向AIT貴賓介紹，水餃象徵財富與福氣，是在台灣春節期間，全家團聚、共享溫暖的重要年節記憶，管主委甚至穿上圍裙示範如何包出飽滿的水餃，並請谷立言處長、張子霖分處長一同包元寶，為全年無休守護國土的海巡送上暖暖的心意。

管碧玲指出，台美雙方在國際救援行動、海事安全交流以及打擊跨境犯罪等層面，皆展現了強大的合作效能，而在亞洲地區更是反毒的戰略夥伴關係，谷立言處長30日上午參加海巡署「貨輪走私毒品查緝成果記者會」，就是最好的明證。藉由美國緝毒署（DEA）的重要情資，以及馬來西亞、越南、泰國等國家的情報交流，海巡署成功攔截雜貨輪破獲近1300公斤毒品，也期待能像反毒一樣，與美方攜手印太國家組成印太和平鎖鏈，在安全框架上有更深度的合作，共同維持區域和平、安全與穩定。

管碧玲也說，近日谷立言為了台灣的防衛力量，把自己放在民意平台，他平等的溝通和說服，不是高高在上的施壓，而是風塵僕僕走入基層和人民交流溝通。谷處長走遍各縣市，踢藤球、做智力測驗、披上原住民彩衣、今天登上雲林艦寫春聯、包水餃，這是對台灣民意的尊重與誠懇的熱情。

谷立言指出，台美在海事領域深化合作具有關鍵意義，透過密切的聯合演訓與技術交流，不僅有助於提升區域防禦能力與公共安全，亦強化台灣整體競爭力與社會穩定；本次特別感謝海洋委員會的邀請，也藉由這樣難得的機會跟海巡同仁及全體台灣人民慶賀新年快樂。

▲▼海委會主委管碧玲與AIT處長谷立言、高雄分處處長張子霖寫春聯。（圖／海委會提供）

每日新聞精選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

