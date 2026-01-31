美參院通過支出協議！眾院休假「來不及開會」　政府恐短暫停擺

▲美國國會大廈。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦政府恐再次面臨「關門」危機！儘管聯邦參議院在最後一刻達成共識，以71票對29票的壓倒性多數，跨黨派通過了維持政府運作的支出協議，但因眾議院程序延宕，政府仍極有可能在美東時間31日零時01分起，陷入局部的短暫停擺。

參院深夜闖關成功 眾院「休假中」成變數

為了避免政府運作停擺，美參議院在歷經數小時的激烈辯論後，最終成功通過最新支出法案。然而，這項法案即便在參院過關，也難以在午夜期限前正式生效。

根據《路透社》引述一名不具名的共和黨領袖幕僚說法，眾議院議員目前人並不在華盛頓，預計最快要到2月2日才會重回國會審議法案。

這項時間差意味著，美東時間31日凌晨開始，多數聯邦機關將面臨撥款缺口，幾乎確定會出現短暫的停擺狀態。

「移民爭議」脫鉤處理 兩黨共識避免長期關門

值得注意的是，本次停擺預計不會造成如去年秋天般長達43天、重創美國經濟約110億美元的慘劇。兩黨議員本次採取了「脫鉤策略」，將爭議最大的「國土安全部」預算獨立出來，先撥款予五角大廈、勞工部等其他政府部門，以確保國家運作不因單一議題停擺。

根據國會研究處（CRS）的歷史數據顯示，自1977年以來，美國政府曾發生過10次為期3天以下的短暫停擺，這類情形對民眾實際生活的影響相對有限。

移民執法爭議再起 兩週「冷靜期」成關鍵

引發兩黨拉鋸的核心，在於近日發生在明尼阿波利斯市的流血衝突。上週末，當地發生第二起移民執法官員槍擊美國公民的意外，引爆民主黨怒火。參院民主黨人曾以此威脅阻撓預算案，要求川普政府必須嚴格約束國土安全部的執法權限。

目前民主黨提出的改革要求包括

禁止流動巡邏：要求執法人員執勤時必須配戴隨身攝影機。

禁止戴面罩：強化執法過程透明度。

搜索票門檻提高：要求執法人員必須向法官聲請搜索票，而非由機關內部自行核准。

共和黨對部分提案持開放態度，目前國土安全部的撥款僅延長兩週，藉此為國會協商爭取「冷靜期」，雙方將在這段時間內，針對移民執法策略的法律約束達成最終協議。