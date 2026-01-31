　
    • 　
>
地方 地方焦點

「嘉有好市集」集結200攤　年節採買一次搞定

▲▼ 迎新春、辦年貨一次到位嘉有好市集年貨大街熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 迎新春、辦年貨一次到位，嘉有好市集年貨大街熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接2026農曆新年，嘉義縣政府於1月31日至2月1日在縣府前廣場盛大舉辦「2026嘉有好市集—年貨大街」，以「金馬舞春迎新年」為主軸，集結在地農特產品、特色伴手禮、年節南北貨、文創手作及美食等攤位，吸引大批民眾攜家帶眷前來採買年貨，現場年味十足。

▲▼ 迎新春、辦年貨一次到位嘉有好市集年貨大街熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁31日親臨市集，與書法大師楊貴真一同揮毫寫春聯，並發放馬年小紅包，為年貨大街揭開熱鬧序幕，吸引許多民眾排隊領取。翁章梁表示，「嘉有好市集—年貨大街」是嘉義縣最具代表性的年節活動之一，一早就能感受到濃濃年味，邀請民眾把握兩天活動時間，開心辦年貨。

▲▼ 迎新春、辦年貨一次到位嘉有好市集年貨大街熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，市集集結200多個攤位，年節所需一應俱全，歡迎民眾選購嘉義最在地的農特產品，過年用好食材招待親朋好友，也支持在地農業發展。

市集內容豐富多元，包含當季新鮮蔬果、友善耕作農產、農產加工品及各式年節應景商品，推廣「食當季、食在地」理念；嘉義縣環保局亦設攤販售再生家具，提供修繕後的桌椅、沙發與櫃類家具。

▲▼ 迎新春、辦年貨一次到位嘉有好市集年貨大街熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動期間，嘉義縣書法學會現場揮毫，免費提供春聯；茶道花藝推廣協會設置高山茶席，邀民眾品味嘉義茶文化；多家咖啡莊園也分享嘉義精品咖啡風味，展現農業多元魅力。

▲▼ 迎新春、辦年貨一次到位嘉有好市集年貨大街熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，市集早晚時段發放市集抵用券，消費滿100元可集點，集滿10點即可參加抽獎。嘉義縣政府誠摯邀請民眾前來逛市集、辦年貨，熱鬧迎新年。

▲▼ 迎新春、辦年貨一次到位嘉有好市集年貨大街熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義縣年貨大街春聯農特產年節

