發放3千振興金3.9萬人受惠　太保市長鄭淑分：兼顧財政與幸福

▲▼ 太保市振興金3000元現金各里發放，鄭淑分市長感謝市民團結 兼顧財政永續與幸福願景 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

太保市振興金現金發放作業於今（31）日正式啟動，符合資格的市民共計39,317人，每人可領取新臺幣3,000元。太保市公所將連續兩個週末深入各里辦理發放，期盼透過實質補助，減輕市民生活負擔，並促進地方經濟活絡。

鄭淑分市長表示，振興金政策是在審慎評估市政財政狀況後推動，公所秉持「兼顧建設、照顧市民、穩健理財」原則，在維持財政紀律與永續發展的前提下，將資源回饋市民，展現太保市團結向前、共享成果的精神。

太保市公所指出，自114年12月1日起同步推動線上申請匯款措施，共有14,295人完成登記，約占全市人口四成，並已於114年12月31日完成匯款作業。鄭市長指出，此為嘉義縣各鄉鎮中率先推動的作法，有效分流現場人潮、提升行政效率，也象徵太保市朝向數位治理與智慧城市邁進，落實「科技太保．智慧起跑」的市政願景。

公所提醒，未能於各里表定時程領取振興金的市民，可於115年2月9日至2月11日，每日上午9時至下午4時，至太保市公所辦理補領。

鄭淑分市長也特別感謝各里里長、志工及公所同仁的辛勞付出，以及市民的體諒與配合，使整體發放作業順利進行。相關資訊可洽太保市公所（05）371-1106轉151至157、171。