國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

注重女人禁制傳統！高市早苗「不登相撲擂臺」頒獎：盼守護文化

▲▼日本首相兼自民黨總裁高市早苗30日前往大分縣進行競選演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗30日前往大分縣進行競選演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗昨（30）日在福岡進行街頭演說時表示，未來她將遵循日本相撲協會「女人禁入擂臺（土俵）」傳統，任內不會踏上擂臺為大相撲優勝選手頒發內閣總理大臣獎盃。她強調，此舉並不是性別平等問題，而是為了尊重日本長久以來被珍惜的文化傳統。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，高市早苗30日前往福岡為自民黨站台發表助選演說時，重申她在任內將不會親自踏上土俵（擂臺）頒獎，「女性無法踏上相撲的土俵，儘管先前也曾有女性政治家因此表達不滿，但我認為這不僅僅是關於男女平等的議題，而是為了尊重日本重要的傳統。」

高市早苗強調，尊重傳統是她的立場，與個人性別無關，也非對女性的限制。她表示，「這是長久以來被日本人珍惜、守護的文化傳統，我希望在任內秉持這份尊重。」

在日本相撲協會舉辦的職業相撲比賽所勝出的大相撲選手，通常在賽事閉幕（千秋樂）時獲頒內閣總理大臣獎盃，過去有時由首相本人親自頒發，也常由官房副長官或其他官員代理。

▲▼日本大相撲新年賽事25日在東京兩國國技館進行最後一場比賽，由來自烏克蘭的西大關安青錦奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大相撲新年賽事25日在東京兩國國技館進行最後一場比賽，由來自烏克蘭的西大關安青錦奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

歷史上，女性登上相撲土俵曾引發討論。1990年時任內閣官房長官的森山眞弓曾希望以女性之姿親自頒發總理大臣獎盃，但遭到日本相撲協會斷然拒絕，引起社會關注。另外，小泉純一郎與石破茂在首相任內也曾親自踏上擂臺頒獎，但過去多數場合仍由官員代理完成。

高市早苗自從2025年10月成為日本第一位女性首相後，她是否親自上相撲擂臺頒獎備受關注。2025年11月23日大相撲九州場所閉幕期間，高市因前往南非出席G20峰會，而由首相輔佐官井上貴博代為頒獎。

今年1月25日大相撲初場所閉幕，則由文部科學大臣松本洋平代理頒獎，高市早苗則因應解散眾議院而參加黨魁辯論與錄影行程，未能出席頒獎儀式。

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日韓要聞高市早苗大相撲相撲土俵傳統福岡眾議院自民黨

