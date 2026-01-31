　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

焚燒21小時才撲滅！韓工廠惡火「尋獲1具焦屍」　疑外籍移工遇難

▲▼南韓忠清北道陰城郡一座生活用品工廠30日下午發生火災，嚴重焚毀。（圖／達志影像）

▲南韓忠清北道陰城郡一座生活用品工廠30日下午發生火災，嚴重焚毀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清北道陰城郡一處生產濕紙巾與尿布的生活用品工廠，昨（30）日下午突發重大火警，火勢猛烈延燒近21小時，嚴重燒毀3棟廠房。現場83名員工中，81人立刻疏散逃生，但仍有2名外籍員工失蹤。消防當局今（31）日凌晨在廠內發現1具焦屍，疑為其中一名失聯員工，確切身分仍待鑑定。

根據《韓聯社》，該起火災發生於30日下午2時55分，地點位在忠清北道陰城郡孟洞面斗城里。起火工廠主要生產濕紙巾、尿布等生活必需品，火勢迅速蔓延，濃煙與高溫導致廠房結構嚴重受損。

消防單位指出，當時正在廠房工作的83人之中，有81人在第一時間內疏散，但仍有2名外籍員工下落不明，分別為1名20多歲的尼泊爾籍員工，以及1名50多歲的哈薩克籍員工。

由於火勢過於猛烈，搜救人員必須等到火焰獲得初步控制後，才能進入廠區展開搜索。消防當局表示，31日凌晨0時39分，在其中一棟廠房2樓樓梯附近發現一具遺體，遺體已被大火嚴重燒毀，導致無法立即確認身分，警方已將遺體送往殯儀館，並委託國立科學搜查研究院進行鑑定。

消防人員指出，這座工廠採用夾心板結構，內部存放大量可燃性紙漿原料，導致火勢迅速擴大。高溫不僅造成鋼骨結構變形，部分建築甚至直接坍塌，使夜間滅火與搜救作業面臨極高風險。相關人士坦言，「廠房結構恐隨時再次崩落，是搜救的最大難關。」

經過連夜灌救，消防當局於31日中午12時8分宣布火勢完全撲滅，並將應變層級下調至第一級。不過，部分消防人員仍持續在現場巡查，防止殘餘火點復燃。消防單位也強調，目前將把重心轉向搜尋尚未尋獲的另一名失蹤員工。

初步調查顯示，該工廠共有5棟建築、總面積約2萬4000平方公尺，其中3棟遭到嚴重焚毀。火勢一度隨風延燒至約500公尺外的山坡地，燒毀約1000平方公尺林地，附近至少3棟工廠建築也受到波及。另有消息指出，周邊多達11棟建物出現不同程度損害。

01/29 全台詐欺最新數據

日本2025年訪客人數再創高，根據日本出入國在留管理廳最新統計，2025年全年有高達4243萬人次湧入日本，刷新1950年有紀錄以來的最高峰，較前一年暴增565萬人次。值得注意的是，儘管北京當局呼籲民眾「切勿赴日」，但中國旅客2025年入境日本的人數仍比2024年增加3成多。

