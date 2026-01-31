　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」

▲▼旅美貓熊丫丫回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」。（圖／翻攝央視新聞）

▲丫丫離開美國前毛髮稀疏、毛色黯淡。（圖／翻攝央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

旅居美國長達20年的貓熊「丫丫」兩年前返回中國大陸，安置於北京動物園。從園方近日公布的最新影片可以發現，原本瘦骨嶙峋、毛髮乾枯的丫丫，如今體態圓潤、毛色烏黑發亮，簡直「判若兩熊」。

園方指出，丫丫歸國時體重僅75公斤，經過兩年多的專業照護與餵養，目前已增至95公斤，體況評分也從原本的2分（滿分5分）提升至4分。

獸醫評估認為，丫丫目前體重穩定在老年貓熊的理想區間，整體身體機能良好，已徹底擺脫「皮包骨」狀態。

▼丫丫返國大陸兩年，毛色恢復亮麗。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼旅美貓熊丫丫回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」。（圖／翻攝央視新聞）

丫丫生於2000年8月3日。2003年4月，尚未滿3歲的丫丫與來自上海動物園的雄性貓熊「樂樂」自北京啟程，經長途飛行抵達美國田納西州的孟菲斯動物園，展開旅居生活。

不過，2021年1月20日，網路曾流傳孟菲斯動物園照料不周的質疑聲浪，指出丫丫出現消瘦、刻板行為，以及所謂季節性皮膚病與脫毛等問題，引發高度關注。

▲▼旅美貓熊丫丫回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」。（圖／翻攝央視新聞）

2023年4月，丫丫結束長達20年的海外生活，順利返回大陸並落腳北京動物園，與知名貓熊「萌蘭」成為鄰居。如今已26歲的丫丫，相當於人類約80至85歲，屬於高齡長壽老年貓熊。園方表示，未來將持續提供細緻照護，盼她能在熟悉的環境中安享晚年。

▲▼旅美貓熊丫丫回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」。（圖／翻攝央視新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／船艙裝大量海洛因　陽明海運發聲
快訊／陽明海運貨輪　查獲夾帶大量毒品
賓賓哥嗆大甲媽遭網友圍剿　緊急道歉了
請不到人！30年渡假村宣布結束營業
快訊／騎士遭撞拋飛大排…搶救不治
趙露思「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天…火速空運給她穿
住台北車站商旅「床墊上都是蟲」！網友崩潰：蟲還爬進包包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國1月PMI降為49.3　工廠活動放緩

旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」

解放軍黃岩島戰備警巡　陸媒：穿越菲律賓軍演劃設區

陸房企不用再上報「三條紅線」指標　專家：繼續實施已無意義

中國整治學術不端　標榜「無痕撤稿」成為生意

開會前「部長不見了」　陸應急管理部長傳落馬！

21歲港女試穿愛迪達褲子　男店員竟扯開布簾看春光

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

靈動老師慘了！性商教母「周媛」違反廣告法…遭官方立案調查

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

中國1月PMI降為49.3　工廠活動放緩

旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」

解放軍黃岩島戰備警巡　陸媒：穿越菲律賓軍演劃設區

陸房企不用再上報「三條紅線」指標　專家：繼續實施已無意義

中國整治學術不端　標榜「無痕撤稿」成為生意

開會前「部長不見了」　陸應急管理部長傳落馬！

21歲港女試穿愛迪達褲子　男店員竟扯開布簾看春光

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

靈動老師慘了！性商教母「周媛」違反廣告法…遭官方立案調查

中方放行輝達H200？　外媒爆DeepSeek、字節跳動等獲准採購

注重女人禁制傳統！高市早苗「不登相撲擂臺」頒獎：盼守護文化

千億美元算力大單踩煞車？　外媒揭輝達、OpenAI合作轉向

「環明輪」船員通報！船艙裝大量海洛因走私　陽明海運回應了

陽明海運「環明輪」越南走私億元海洛因磚　船長遭聲押

賓賓哥再起爭議　嗆大甲媽遭網友圍剿

北市爆今年首例漢他病毒　陳宥丞揭動物之家鼠患嚴重畫面曝

美參院通過支出協議！眾院休假「來不及開會」　政府恐短暫停擺

李四川看夜櫻喊「我住新北市」　曝願景：希望是更有花的城市

直擊／奕翔～這邊！NICHOLAS見到記者笑場了　＆TEAM中文飄台味超萌

【幸運汪】阿金散步巧遇黃仁勳！　自動貼近還被摸到翻肚

大陸熱門新聞

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

21歲港女試穿愛迪達褲子　男店員竟扯開布簾看春光

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

眼神給不出去了！「周媛」遭立案調查

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

雙手發藍！陸一家4口自製「牛糞火鍋」中毒

2027犯台？張又俠落馬「台海進入不確定期」

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

陸女賣房買銀「5個月狂賺900萬元」

缺席會議　陸應急管理部長傳落馬！

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常

更多熱門

相關新聞

外送平台對帳單曝　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

外送平台對帳單曝　老闆哭了「飯捲一根淨利1塊」

許多店家與外送平台合作，希望拓展客源及收入。不過，有雞蛋糕店家曬出外送平台的撥款明細，稱完成14份訂單銷售3715元，結果平台只撥給他750元，「只能說，我到底在幹嘛？」貼文一出，釣出不少餐飲業苦主，有人分享外送利潤「飯捲一根淨利1塊錢」，也有內行人點出問題關鍵。

李在明推動「貓熊外交」拚續租　動保抗議

李在明推動「貓熊外交」拚續租　動保抗議

國台辦：膽敢把大貓熊當「媚日輸誠貢品」　必遭兩岸同胞怒火

國台辦：膽敢把大貓熊當「媚日輸誠貢品」　必遭兩岸同胞怒火

每人限看1分鐘！日民眾衝上野動物園「跟2貓熊說再見」

每人限看1分鐘！日民眾衝上野動物園「跟2貓熊說再見」

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

關鍵字：

貓熊丫丫熊貓

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面