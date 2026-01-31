旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」

▲丫丫離開美國前毛髮稀疏、毛色黯淡。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

旅居美國長達20年的貓熊「丫丫」兩年前返回中國大陸，安置於北京動物園。從園方近日公布的最新影片可以發現，原本瘦骨嶙峋、毛髮乾枯的丫丫，如今體態圓潤、毛色烏黑發亮，簡直「判若兩熊」。

園方指出，丫丫歸國時體重僅75公斤，經過兩年多的專業照護與餵養，目前已增至95公斤，體況評分也從原本的2分（滿分5分）提升至4分。

獸醫評估認為，丫丫目前體重穩定在老年貓熊的理想區間，整體身體機能良好，已徹底擺脫「皮包骨」狀態。

▼丫丫返國大陸兩年，毛色恢復亮麗。（圖／翻攝央視新聞）



丫丫生於2000年8月3日。2003年4月，尚未滿3歲的丫丫與來自上海動物園的雄性貓熊「樂樂」自北京啟程，經長途飛行抵達美國田納西州的孟菲斯動物園，展開旅居生活。

不過，2021年1月20日，網路曾流傳孟菲斯動物園照料不周的質疑聲浪，指出丫丫出現消瘦、刻板行為，以及所謂季節性皮膚病與脫毛等問題，引發高度關注。

2023年4月，丫丫結束長達20年的海外生活，順利返回大陸並落腳北京動物園，與知名貓熊「萌蘭」成為鄰居。如今已26歲的丫丫，相當於人類約80至85歲，屬於高齡長壽老年貓熊。園方表示，未來將持續提供細緻照護，盼她能在熟悉的環境中安享晚年。