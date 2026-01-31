林下經濟訓練計畫結業　林業署南投分署授證學員台灣山茶苗木

▲結業學員皆獲贈臺灣山茶苗木。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署為積極推動「林下經濟」，除選定台灣原生種「臺灣山茶」（眉原山品系）作為核心發展項目，輔導在地林農、部落及社區夥伴響應政策並參加48小時教育訓練課程，於日前順利結業「授證(苗)」，鼓勵學員將所學落實於林地，推動生態永續與林下經濟發展。

南投分署於1月8日針對完成所有課程、達成訓練時數並通過考核的學員舉辦「林下經濟訓練計畫結業授證(苗)儀式」，發放臺灣山茶苗木，也與從政策理念、實務操作到市場展望，全程投入的學員羅永昇簽訂合作備忘錄，象徵公私合作、攜手推動兼顧生態保育與林農收益的林下經濟茶產業新模式。

▲▼學員參加林下經濟臺灣山茶課程。

南投分署長李政賢指出，臺灣山茶耐陰、耐久，適合在森林環境中長期經營，代表林下經濟「慢而穩」之精神，也鼓勵學員把課程所學，真正落實在林地之中，也實現「讓森林多功能、讓林農多收入」的願景。

▲▼林保署南投分署長李政賢頒發結業證書給學員羅永昇(右)。

南投分署表示，待未來數年這批臺灣山茶茁壯成長，該片林地將成為結合保育與產業的新典範，為南投山村開啟嶄新的綠色篇章；該分署也將持續朝持續深化技術與現地輔導、強化產品驗證與銷售通路的銜接，建立林農、社區與分署之間的夥伴關係三個方向共同努力。