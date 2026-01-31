　
地方 地方焦點

林下經濟訓練計畫結業　林業署南投分署授證學員台灣山茶苗木

▲結業學員皆獲贈臺灣山茶苗木。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲結業學員皆獲贈臺灣山茶苗木。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署為積極推動「林下經濟」，除選定台灣原生種「臺灣山茶」（眉原山品系）作為核心發展項目，輔導在地林農、部落及社區夥伴響應政策並參加48小時教育訓練課程，於日前順利結業「授證(苗)」，鼓勵學員將所學落實於林地，推動生態永續與林下經濟發展。

南投分署於1月8日針對完成所有課程、達成訓練時數並通過考核的學員舉辦「林下經濟訓練計畫結業授證(苗)儀式」，發放臺灣山茶苗木，也與從政策理念、實務操作到市場展望，全程投入的學員羅永昇簽訂合作備忘錄，象徵公私合作、攜手推動兼顧生態保育與林農收益的林下經濟茶產業新模式。

▲▼學員參加林下經濟臺灣山茶課程。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼學員參加林下經濟臺灣山茶課程。

▲南投山村開啟嶄新綠色篇章，林下經濟夥伴網絡-林下經濟訓練計畫結業授證(苗)儀式圓滿成功。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署長李政賢指出，臺灣山茶耐陰、耐久，適合在森林環境中長期經營，代表林下經濟「慢而穩」之精神，也鼓勵學員把課程所學，真正落實在林地之中，也實現「讓森林多功能、讓林農多收入」的願景。

▲林保署南投分署長李政賢頒發結業證書給學員羅永昇(右)。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼林保署南投分署長李政賢頒發結業證書給學員羅永昇(右)。

▲南投山村開啟嶄新綠色篇章，林下經濟夥伴網絡-林下經濟訓練計畫結業授證(苗)儀式圓滿成功。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，待未來數年這批臺灣山茶茁壯成長，該片林地將成為結合保育與產業的新典範，為南投山村開啟嶄新的綠色篇章；該分署也將持續朝持續深化技術與現地輔導、強化產品驗證與銷售通路的銜接，建立林農、社區與分署之間的夥伴關係三個方向共同努力。

南投林農種原種「台灣山茶」　茶產業新模式

南投林農種原種「台灣山茶」　茶產業新模式

林業保育署南投分署積極推動「林下經濟」，成功輔導在地林農羅永昇種植台灣原生種「臺灣山茶」（眉原山品系），採取兼顧生態保育與林農收益的茶產業新模式，整理林地與種植過程中還陸續發現斯文豪氏赤蛙跟梭德氏赤蛙兩種蛙類棲息其中，為南投山村開啟嶄新的綠色篇章。

