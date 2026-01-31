漢他病毒多可怕？醫曝「一開始像感冒」：但數小時內恐休克

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺翻攝）

疾管署昨（30）日公布國內今年首例「漢他病毒症候群」病例，胸腔暨重症專科醫師黃軒今日就整理出幾個「一開始像感冒的病毒」，「醫師最怕的，從來不是不認識病毒，而是太早把它當成感冒。」其中，漢他病毒直接被他列在紅燈區，「一開始像感冒，但死亡率高」，並解釋為何要拉警報。

黃軒在粉專發文，許多高風險病毒在一開始時，症狀其實跟一般感冒幾乎一模一樣，流鼻水、喉嚨痛、發燒、痠痛樣樣來，但真正拉開差距的，並不是第一天的不舒服，而是接下來幾天病程怎麼走。一旦輕忽，就可能錯過關鍵治療時機。

鼻病毒、一般冠狀病毒還在綠燈區

黃軒指出，臨床上可大致分成三層。第一層是「真的只是感冒」，像是鼻病毒、一般冠狀病毒（非SARS／MERS／COVID-19）、副流感病毒或成人型RSV，通常以流鼻水、喉嚨痛為主，病程緩慢，幾天內會逐步好轉，「很少出現器官衰竭」，多半休息與支持性治療即可，不必過度緊張。

流感、腺病毒進入黃燈區

但第二層就容易被低估。黃軒直言，這是門診最常誤判的區域，「流感一開始常被當成小感冒，接著卻高燒、全身痠痛炸裂」，COVID-19前幾天症狀輕微，卻可能在第5到第8天突然惡化，甚至出現「不喘但缺氧」的陷阱；腺病毒則常合併嚴重喉嚨痛與結膜炎，群聚時尤其要小心。他強調，這類病毒的共同點就是「前段太普通，後段才出事」。

漢他病毒紅燈區「這層直接拉警報」

至於第三層，黃軒說「醫師會直接拉警報」。像是漢他病毒，早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克；立百病毒起初只是發燒痠痛，後續卻可能進展成腦炎與昏迷；禽流感、MERS、SARS也都是從咳嗽發燒開始，卻迅速走向重症肺炎，「線索常藏在接觸史與惡化速度」。

黃軒也分享醫師的實戰心法，只要「感冒樣症狀」合併發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈，或有動物、特殊環境接觸史，甚至病情突然急轉直下，就不能再當普通感冒看待。他最後總結，「病毒最狡猾的地方，不是它有多毒，而是它一開始，表現得實在太像感冒。」提醒民眾，真正要警覺的，是後續變化，而不是第一天的症狀。