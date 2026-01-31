黃國昌昔嗆「徹底消滅無恥國民黨」　吳思瑤：如今成恥度無下限的人

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白黨團昨（30日）聯手三讀修法通過《不當黨產處理條例》部分條文，將救國團排除於條例適用範圍外，並回溯自民國105年8月10日起適用。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，2016年《不當黨產處理條例》於立法院遭藍營杯葛時，黃國昌還在臉書發文說，要徹底消滅做這麼無恥事的國民黨，結果2026年的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人。

吳思瑤表示，立法院藍白陣營昨日聯手通過黨產復辟條款，在表決前，國民黨一再拿著每個人都參加過救國團，來情勒整個社會，吳思瑤直指，確實在一黨獨大的威權年代，救國團把黨國不分利用到極致，可以無所不在入侵校園、入侵每個年輕人的生活。

吳思瑤強調，威權年代救國團透過青年活動，真正的目的，其實就是要為威權的黨國體制，進行政治洗腦、監控異議份子、大搞白色恐怖，國民黨卻扯救國團是公益團體。

面對國民黨的發言，吳思瑤不解，是誰說做公益，就可以讓違法的事變成合法？讓國家的財產變成黨產？讓國庫通黨庫？讓她感到更扯的是，國民黨立委還扯318太陽花學運也佔領過議場，來合理化救國團也可以侵佔國產，這是什麼不倫不類的比喻？

吳思瑤點出，時至今日，救國團已經不反共了，但還是一樣搞特權，佔國產、搶民財。她強調，救國團，不應該是法外之地，台灣社會歡迎守法做公益的救國團，台灣國會拒絕拿公益當遮羞布的救國團。

最後，吳思瑤痛批，2016年《不當黨產處理條例》於立法院遭藍營杯葛時，黃國昌還在臉書發文說，要徹底消滅做這麼無恥事的國民黨，結果2026年的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人。

▼民眾黨主席黃國昌昔日曾發文痛批，國民黨面對不當黨產的恥度無下限。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）