手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

▲手機跳出7000多元入帳，原來是年終獎金。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

上班族都在等年終入帳！一名網友驚呼，看到手機銀行帳戶跳出7356元入帳，一查才知是年終獎金，由於他才入職2個多月，讓原PO格外感動。文章曝光後，一票人也大讚「來不到三個月的有給年終，不管金額大小，都要感恩」；但也有人哀號，「出社會到現在，還沒領過年終」。

一名網友在Threads表示，去年11月才到職上班的他，沒想到能領到年終小確幸，昨（30日）網路銀行跳出一筆7356元金額，讓原PO一度呆愣笑稱，「我人生第一份年終獎金！」

資歷超淺也有年終 公司福利被讚爆

底下網友也狂讚，「這資歷有給，公司算佛了」、「其實還不錯，一般來說沒待一年不會給年終」、「來不到三個月的有給年終，不管金額大小，都要感恩」、「剛入職就有年終的感覺真好」、「不錯了！很多人失業跟沒有年終」。

但也有網友卻是兩樣情，直呼「好羨慕，前年11/22進公司，去年一毛年終都沒有」、不少過來人也分享，「之前10月初到職，年終2000元」、「我前年11/11到職，年終2000元，今年滿一年不知道有多少」、「沒有年終的人：你是在跟我炫耀嗎」、「真好！我出社會到現在，還沒領過年終」。