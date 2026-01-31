　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

▲聯詠科技協助玉管處維護步道已20年。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲聯詠科技協助玉管處維護步道已20年。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為具體實踐企業永續發展(ESG)與生物多樣性保育之長遠目標，玉山國家公園管理處與長年合作守護步道的聯詠科技股份有限公司簽署備忘錄，進一步擴大合作至「臺灣黑熊保育教育」及「環境永續推廣」，共同構築更為完善的玉山生態防護網。

玉管處於8日舉行「生態保育與環境永續合作備忘錄」簽署儀式 ，由時任玉管處處長盧淑妃與聯詠科技股份有限公司代表暨副總經理陳健興共同簽署。

▲玉管處攜手聯詠科技簽署合作備忘錄，步道守護再升級並投入臺灣黑熊保育教育。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處攜手聯詠科技簽署合作備忘錄，步道守護再升級並投入臺灣黑熊保育教育。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，玉山國家公園作為臺灣核心生態廊道，其境內步道系統不僅是登山健行者親近高山地景的主要路徑，更是串聯重要野生動物棲地的關鍵地帶，步道維護與完善的安全設施對提升登山品質、降低山友迷途與遲歸風險而言相當重要；聯詠科技自2007年起便透過穩定的資金與資源挹注，協助該處進行步道基礎設施維護、環境清潔整理以及登山安全設備的強化，20年來都是玉山步道守護最為堅定且具代表性的民間夥伴。

另因臺灣黑熊是臺灣山林的重要指標物種，而玉管處核心區正是其關鍵棲地，自今年起雙方將合作觸角深入臺灣黑熊的保育與宣導教育工作，未來重點將包含「黑熊保育科普化」，結合聯詠科技的資源開發適合大眾的環境教育課程、推廣黑熊生態知識，「棲地保護意識提升」方面，透過專題分享、講座與多元推廣活動，讓登山客與社會大眾理解棲地保育與人類活動的界線。

陳健興表示，企業永續(Sustainability)並非一次性的贊助活動，而是一段願意長久同行的承諾，透過與玉管處的深度合作，期望對自然界的守護從「都市」延伸至「山區」，讓整體行動更具社會影響力；玉管處指出，守護山林絕非單一公部門的責任，更需要長期且穩定的社會力量支持，聯詠科技長年展現企業對於環境保護的韌性與高度企業社會責任感，期待透過公私協力讓玉山國家公園的步道更安全、野生動物棲地更穩定，讓守護臺灣珍貴山林的力量能在世代之間傳承且持續延伸 。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／船艙裝大量海洛因　陽明海運發聲
快訊／陽明海運貨輪　查獲夾帶大量毒品
賓賓哥嗆大甲媽遭網友圍剿　緊急道歉了
請不到人！30年渡假村宣布結束營業
快訊／騎士遭撞拋飛大排…搶救不治
趙露思「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天…火速空運給她穿
住台北車站商旅「床墊上都是蟲」！網友崩潰：蟲還爬進包包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

台電南投處長響應華山基金會助孤老　發動認捐千元愛心年菜

朴子就業中心辦徵才　用年菜「味」找出開運好職「位」

台灣獅優秀會發放績優生獎學金　20弱勢生獲1.2萬紅包　

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響　消防急查幸無火勢

「好想辦尾牙」屏東縣服務站牽線　新住民姊妹歡聚枋山圓夢

嘉義社福團體發500元物資券　家長、學校反應兩極

假主管詐騙激增　嘉義警方籲勿輕信急件匯款

嘉義太保翁夜間迷路　警方耐心協助平安返家

曾南居教育基金會攜手九華山地藏庵送暖　助竹崎低收入戶過年

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

台電南投處長響應華山基金會助孤老　發動認捐千元愛心年菜

朴子就業中心辦徵才　用年菜「味」找出開運好職「位」

台灣獅優秀會發放績優生獎學金　20弱勢生獲1.2萬紅包　

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響　消防急查幸無火勢

「好想辦尾牙」屏東縣服務站牽線　新住民姊妹歡聚枋山圓夢

嘉義社福團體發500元物資券　家長、學校反應兩極

假主管詐騙激增　嘉義警方籲勿輕信急件匯款

嘉義太保翁夜間迷路　警方耐心協助平安返家

曾南居教育基金會攜手九華山地藏庵送暖　助竹崎低收入戶過年

中方放行輝達H200？　外媒爆DeepSeek、字節跳動等獲准採購

注重女人禁制傳統！高市早苗「不登相撲擂臺」頒獎：盼守護文化

千億美元算力大單踩煞車？　外媒揭輝達、OpenAI合作轉向

「環明輪」船員通報！船艙裝大量海洛因走私　陽明海運回應了

陽明海運「環明輪」越南走私億元海洛因磚　船長遭聲押

賓賓哥再起爭議　嗆大甲媽遭網友圍剿

北市爆今年首例漢他病毒　陳宥丞揭動物之家鼠患嚴重畫面曝

美參院通過支出協議！眾院休假「來不及開會」　政府恐短暫停擺

李四川看夜櫻喊「我住新北市」　曝願景：希望是更有花的城市

直擊／奕翔～這邊！NICHOLAS見到記者笑場了　＆TEAM中文飄台味超萌

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

地方熱門新聞

嘉義民宿寵物龜疑遭失控犬群攻擊重傷

灣橋榮院教你揪出肌少症

火光沖天！嘉義水上鴿溪寮民宅大火

嘉義市普發現金加持　福容voco酒店推優惠

紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

嘉義公車2/13全線免費搭乘！

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

FAST口訣　快速判斷是否腦中風

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響消防急查幸無火勢

大仁科大校長周德光上任 接棒領航邁向國際應用型大學

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

更多熱門

相關新聞

網紅美食景點常踩雷？5大陷阱快避開

網紅美食景點常踩雷？5大陷阱快避開

在熱門旅遊景點打卡、網美餐廳踩點，儼然已成為現代人旅遊必做清單，但一些看似夢幻的行程，實際上卻可能不符預期，讓遊客敗興而歸。外媒TravelHost 指出，大多數熱門景點不僅人潮爆滿、收費高昂，更缺乏深度文化體驗，建議避開5大常見陷阱，才能玩得盡興又有意義。

關山嶺山步道男跌倒受傷　台東消防助脫困

關山嶺山步道男跌倒受傷　台東消防助脫困

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20登場

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20登場

碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場

碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場

睽違32年　鄭瑞昌重返玉山國家公園任處長

睽違32年　鄭瑞昌重返玉山國家公園任處長

關鍵字：

玉山國家公園聯詠科技合作備忘錄步道台灣黑熊保育

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面