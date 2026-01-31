聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

▲聯詠科技協助玉管處維護步道已20年。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為具體實踐企業永續發展(ESG)與生物多樣性保育之長遠目標，玉山國家公園管理處與長年合作守護步道的聯詠科技股份有限公司簽署備忘錄，進一步擴大合作至「臺灣黑熊保育教育」及「環境永續推廣」，共同構築更為完善的玉山生態防護網。

玉管處於8日舉行「生態保育與環境永續合作備忘錄」簽署儀式 ，由時任玉管處處長盧淑妃與聯詠科技股份有限公司代表暨副總經理陳健興共同簽署。

玉管處表示，玉山國家公園作為臺灣核心生態廊道，其境內步道系統不僅是登山健行者親近高山地景的主要路徑，更是串聯重要野生動物棲地的關鍵地帶，步道維護與完善的安全設施對提升登山品質、降低山友迷途與遲歸風險而言相當重要；聯詠科技自2007年起便透過穩定的資金與資源挹注，協助該處進行步道基礎設施維護、環境清潔整理以及登山安全設備的強化，20年來都是玉山步道守護最為堅定且具代表性的民間夥伴。

另因臺灣黑熊是臺灣山林的重要指標物種，而玉管處核心區正是其關鍵棲地，自今年起雙方將合作觸角深入臺灣黑熊的保育與宣導教育工作，未來重點將包含「黑熊保育科普化」，結合聯詠科技的資源開發適合大眾的環境教育課程、推廣黑熊生態知識，「棲地保護意識提升」方面，透過專題分享、講座與多元推廣活動，讓登山客與社會大眾理解棲地保育與人類活動的界線。

陳健興表示，企業永續(Sustainability)並非一次性的贊助活動，而是一段願意長久同行的承諾，透過與玉管處的深度合作，期望對自然界的守護從「都市」延伸至「山區」，讓整體行動更具社會影響力；玉管處指出，守護山林絕非單一公部門的責任，更需要長期且穩定的社會力量支持，聯詠科技長年展現企業對於環境保護的韌性與高度企業社會責任感，期待透過公私協力讓玉山國家公園的步道更安全、野生動物棲地更穩定，讓守護臺灣珍貴山林的力量能在世代之間傳承且持續延伸 。