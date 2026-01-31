2000艘中國漁船在東海「排470公里U字陣」！　日本示警：海上民兵

Shout out to Jason and the good people at IngeniSpace for spotting the pattern and sharing with the world:https://t.co/EzRSB88CPG — Filip investing in space startups (????????,????,????️,????) (@fikocian) January 19, 2026

記者王佩翊／綜合報導

東海海域近期出現大規模中國漁船集結現象，地理空間資訊分析公司ingeniSPACE透過船舶自動識別系統（AIS）追蹤發現，自2025年底至今，已有高達2000艘中國籍漁船在日中中間線周邊進行2波密集部署，其中一次甚至形成一條長約470公里的南北向長陣，引發日方高度警戒。

根據《共同社》30日披露的調查報告，第一波集結發生在2025年12月24至26日，約2000艘漁船在日中中間線靠中方一側海域排出驚人陣仗，形成一個南北綿延470公里、東西跨距80公里的巨大U字型船陣。

第二波則在1月11日，約1500艘漁船跨越日中中間線，排列成長達400公里的直線隊形。

ingeniSPACE與九州大學教授益尾知佐子合作研判，這些看似普通的漁船實則是「被組織性動員的中國海上民兵」。益尾示警，此類活動恐將走向常態化，若這些船隻逼近釣魚台列嶼，如此龐大的漁船數量，日本將難以有效應對。

分析指出，這些漁船在海域中幾乎呈停泊狀態且排列緊密，明顯展現阻絕其他船隻通行的意圖。益尾團隊認為，此舉與解放軍2025年底環台軍演相互呼應，由退役軍人率領一般漁民組成「海上民兵」進行大規模訓練。儘管外界質疑可能是AIS虛假訊號，但ingeniSPACE交叉比對其他資訊後，確認漁船集結為真實情況。