陸配參政權爭議劉世芳稱法律非SOP　柯文哲：逼人民去死？

▲民眾黨創黨主席柯文哲偕同主席黃國昌，與北市議員擬參選人們合體發春聯。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨執行2年條款後，遞補進入立法院的包括陸配李貞秀，其國籍問題近來成為關注焦點。針對內政部長劉世芳表示，「法律就是法律，法律並非SOP」，民眾黨創黨主席柯文哲今（31日）說，法律公佈後要讓人民知道怎麼遵守，如果沒有人知道要怎麼做，「那這個法律...，所以我才加那個評語，逼人民去死嘛，就是這樣」。

柯文哲表示，關於陸配的參政權問題，你不可以說中央跟地方意見不是不一樣，因為花蓮就有個案例，地方訴願通過了，但內政部不同意；那也不可以說不同的縣市不一樣，所以法律出來要讓大家可以遵守、可以奉行。關於劉世芳部長說「法律就是法律，不是SOP」，但法律公佈以後要讓人民知道怎麼遵守。現在如果公佈一條法律，那沒有人知道要怎麼做，「那這個法律...，所以我才加那個評語，逼人民去死嘛，就是這樣」。

柯文哲直言，現在不要故意卡它，然後說一年後拿不到證明，那一整年都在想說一年後就被解職了，也不能專心工作，「法律要可以遵守，有很清楚的遵守的方式才有辦法執行，不能訂一個法律沒辦法執行，那法律要幹什麼？」

