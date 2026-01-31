黃國昌昔喊「反紅媒、告別蔡衍明」　綠委酸：不到6年就背棄理想

▲民眾黨主席黃國昌昔日與網紅館長陳之漢舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」集會。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白陣營昨日聯手通過《衛星廣播電視法》（衛廣法）三讀修法，遭質疑在為中天回歸原頻道解套。對此，民進黨立委陳培瑜表示，黃國昌於2019年時，曾舉辦「反紅媒」大遊行，並要求NCC撤銷中天執照，然而，不到6年就跟國民黨站一起，背棄過去的理想、背棄台灣人民。

陳培瑜提及，黃國昌跟館長陳之漢在2019年時，舉辦「反紅媒」大遊行，該活動強調「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」，當時黃國昌甚至在遊行前幾天，親自走到NCC，要求撤銷中天的執照。

陳培瑜指出，NCC後續於2020年駁回中天換照申請，黃國昌還發文感謝，「NCC委員頂住了政治壓力、守住了專業審查。終於向蔡衍明的中天告別了！」黃國昌更痛批，「中天與國民黨不斷炒作似是而非的言論。」

然而陳培瑜感慨，結果不到6年，黃國昌就跟國民黨站在一起，提案修改《衛星廣播電視法》，替行政訴訟仍在進行中的中天大開後門，回到52台。她則非常沉重且憤怒地想詢問藍白立委，這次修法會不會回溯，讓中天可以適用？

陳培瑜直指，昨日沒有任何一個藍白立委敢上台回應，最後表決也被藍白強行輾壓通過。這也讓她遺憾，黃國昌過去這兩年來的所作所為，全都在背棄過去的理想、背棄台灣人民。