國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗外長稱「願和美國談判」　兩大底線曝光

▲▼伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇30日表示，面對美伊兩國持續升溫的緊張局勢，伊朗已準備好與美國展開「公平且公正」的核武談判，但絕對不會在威脅下進行，也拒絕接受任何形式的指令，更放話表示飛彈計畫與防禦能力「完全不在談判之列」。

伊朗外長：談判須建立在公平之上

根據CNN報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）正在土耳其伊斯坦堡進行訪問，並與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）舉行聯合記者會。他強調，「我們在任何情況下都不願意接受指令或強加的條件，但儘管如此，伊朗仍準備好參與任何具有意義、邏輯且公平的談判進程。」

阿拉奇也提到，目前尚未安排與美國的具體會面，且談判何時、以何種形式進行都還不明確。他特別提醒，這類對話不能在「受威脅的情況下」展開，並強硬排除針對「防衛能力」與飛彈計畫進行交涉的可能性，「我相信沒有任何國家準備在自身安全或國防問題上做出讓步。」

川普警告：不簽協議就準備開戰

就在伊朗釋出談判意願前，美國總統川普（Donald Trump）才在28日敦促伊朗簽署一份他所謂「公平」的核協議，否則伊朗將面臨美國新一輪的軍事打擊。川普週四進一步透露，他一直有在與伊朗領導人溝通，且計畫進行更多討論。

「我已經談過了，也正在計畫中，」當被問及對話進展時，川普直言，「我們現在有許多非常大、非常強大的船艦正航向伊朗，如果我們不必動用到它們，那會是很棒的事。」他也透露，他向伊朗傳達了兩大重點，首先是「不准擁有核武」，第二則是「停止殺害示威者」。

雙方軍演較勁　局勢劍拔弩張

在外交角力的同時，美伊雙方也同步在軍事上展現肌肉。美國宣布空軍將在中東地區舉行多日演習，旨在強化部隊的快速部署能力。與此同時，剛被歐盟列為恐怖組織的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），也宣布下週將在關鍵貿易通道荷姆茲海峽進行實彈演習。

針對伊朗的軍事行動，美國中央司令部（CENTCOM）發出警告，要求伊朗必須以安全、專業的方式執行演習，避免增加碰撞或局勢升級的風險，「任何在美軍或商業船舶附近的危險行為，都會增加局勢不穩的風險。」

土、俄兩國密切介入調停

對於美伊僵局，土耳其與俄羅斯也正密切關注。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已向伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）提議，土方願意在美伊之間扮演「協調者」的角色以緩解緊張。

另一方面，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）30日也在莫斯科會見了伊朗國家最高安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）。儘管克里姆林宮並未透露具體談話內容，但普丁先前已公開表示，俄方正密切關注伊朗情勢的最新發展。

伊朗外長稱「願和美國談判」　兩大底線曝光

