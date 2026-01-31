陸房企不用再上報「三條紅線」指標　專家：繼續實施已無意義

▲大陸房企接連爆雷，房市也陷入低迷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《澎湃新聞》報導，有消息傳出，大陸監管部門不再要求房企每月上報「三條紅線」指標。

報導提到，一名房企高管表示，其實自去年下半年就不再上報。另有一家閩系房企人士稱，已經很久不上報；另一位總部位於上海的房企同樣表示，自去年已經停止上報。

「三道紅線」是大陸官方對房地產融資管理的政策，在2020年8月首次試點，具體為：剔除預收款後的資產負債率大於70%，淨負債率大於100%，現金短債比小於1倍不得融資。

而根據「踩線」情況，大陸官方又將房企分為「紅、橙、黃、綠」管理，年度有息負債增速上限也被依次設定為0、5％、10％和15％，「紅檔」房企將不能新增有息負債。

中指研究院企業研究總監劉水表示，「三條紅線」指標設立的目的是限制房企有息負債規模增長、限制房企規模激進擴張，希望房地產平穩發展。

劉水分析，房地產市場經歷了4年的深度調整，房企經營思路發生了根本性轉變，房地產在構建新發展模式，房企已經摒棄了負債驅動的規模增長髮展模式，轉向尋求「高質量發展」。

劉水認為，當前來看，「三道紅線」政策目標已經實現。激進的民營多數發生債務違約，房地產風險逐步釋放及出清，「三道紅線」繼續實施已經無實際意義。

不過劉水坦言，儘管「三道紅線」不再實施，但房地產行業融資環境短期很難明顯改善，目前房地產市場仍在深度調整階段，金融機構避險情緒濃厚，對房地產相關投資仍然十分謹慎，短期內房地產行業融資環境很難發生明顯變化。