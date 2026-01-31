中天能否適用《衛廣法》修法？　黃國昌：要看行政訴訟結果

▲民眾黨創黨主席柯文哲偕同主席黃國昌，與北市議員擬參選人們合體發春聯。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院院會30日三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，讓中天新聞台有機會能復台；但國家通訊傳播委員會（NCC）說明，因沒有回溯條款，所以仍在訴訟中的中天案不適用。對此，民眾黨主席黃國昌今（31日）說，這次衛廣法修正，是處理行政處分錯誤時的救濟手段，至於中天是否可以適用新的衛廣法，仍要看最後行政訴訟的結果。

黃國昌說， 這次《衛星廣播電視法》的修正，民進黨在發動攻擊的時候，都刻意說這是「中天條款」，不過法律的適用是具有普遍性跟一般原則性。

黃國昌說，這一次《衛星廣播電視法》的修正，在處理的只有如果當撤照的行政處分，經過行政法院確定判決撤銷的話，「也就是代表當初的行政處分如果是錯誤的，這個時候到底要給電視台什麼樣子的救濟手段？過去因為法律沒有規範，所以導致無所適從」。

那至於說中天電視台最後是不是可以適用新的《衛星廣播電視法》，黃國昌強調，還是要看最後行政訴訟的結果是如何。

針對《黨產條例》修法爭議，黃國昌說，民進黨慣用的手法就是用假訊息、用資訊的落差在欺騙台灣人民，「我就問一個最簡單的問題，國民黨的黨產全部都恢復了嗎？有嗎？從你那個設問的本身就知道，這個問題本身就充滿了假訊息」。

黃國昌說，要先跟大家講，國民黨的黨產根本沒有恢復，昨天的黨產條例在處理的只有一個，曾經隸屬於國家的，在目前司法訴訟爭訟中，曾經隸屬於國家的只有一個團體，就是救國團。救國團過去這幾十年都是靠救國團的人，他們自己辛苦的辦各式各樣的活動去維持他們的營運。

黃國昌說，在這樣的情況之下還要繼續被追殺，被民進黨把錢叫他們全部都吐回去，然後讓那麼多的家庭的員工大家通通都沒有工作，這個是轉型正義的目的嗎？這是轉型正義的目的嗎？

黃國昌直言，更何況，民進黨的立委，一堆喔，之前還有在救國團裡面擔任所謂的副主委的工作。那奇怪了，民進黨的這些人在國民黨的附隨組織裡面擔任主管，你們自己都不會臉紅哦？所以再說一次，民進黨認真做事，不要一天到晚用假訊息在欺騙台灣人民。連丟出來的問題本身都充斥著假訊息，這樣真的不好 。

