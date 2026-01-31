炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響　消防急查幸無火勢

▲台南市北區海安路大樓因炊事濃煙觸發火警自動警報，消防人員到場確認未有實際火勢，虛驚一場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區海安路三段一處大樓，30日晚間驚傳火警警報大作，原來是8樓住戶炊事時一時不慎，導致室內濃煙瀰漫，觸發大樓火警自動警報設備，現場警鈴聲此起彼落，住戶一度相當緊張。

台南市政府消防局接獲通報後，不敢大意，立即派遣人車趕赴現場查處。消防人員到場後迅速逐層確認，發現並無實際火勢，僅為烹煮過程產生大量濃煙所致，所幸未造成人員傷亡或財物損失，虛驚一場。

消防局指出，本案能在第一時間察覺異狀並即時處理，關鍵就在於大樓火警自動警報設備正常作動，成功發揮預警功能，提醒住戶提高警覺並通報處理，也再次凸顯消防安全設備定期檢修與正常使用的重要性。

消防局長楊宗林表示，住宅火災中，「炊事不慎」長年高居起火原因前段班，許多意外往往源自短暫分心或離開廚房。他呼籲市民務必落實「人離火熄」原則，烹煮時全程看顧火源，避免油鍋過熱、乾燒或忘記關火，才能從源頭降低火災風險。

市長黃偉哲也提醒，市民除養成正確用火、用電習慣外，平時應主動關心大樓公共消防設備是否維持正常運作，住家內部也要做好防火措施，才能在火災初期即時示警，守護自身與鄰里安全。