　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響　消防急查幸無火勢

▲台南市北區海安路大樓因炊事濃煙觸發火警自動警報，消防人員到場確認未有實際火勢，虛驚一場。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區海安路大樓因炊事濃煙觸發火警自動警報，消防人員到場確認未有實際火勢，虛驚一場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區海安路三段一處大樓，30日晚間驚傳火警警報大作，原來是8樓住戶炊事時一時不慎，導致室內濃煙瀰漫，觸發大樓火警自動警報設備，現場警鈴聲此起彼落，住戶一度相當緊張。

台南市政府消防局接獲通報後，不敢大意，立即派遣人車趕赴現場查處。消防人員到場後迅速逐層確認，發現並無實際火勢，僅為烹煮過程產生大量濃煙所致，所幸未造成人員傷亡或財物損失，虛驚一場。

▲台南市北區海安路大樓因炊事濃煙觸發火警自動警報，消防人員到場確認未有實際火勢，虛驚一場。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，本案能在第一時間察覺異狀並即時處理，關鍵就在於大樓火警自動警報設備正常作動，成功發揮預警功能，提醒住戶提高警覺並通報處理，也再次凸顯消防安全設備定期檢修與正常使用的重要性。

消防局長楊宗林表示，住宅火災中，「炊事不慎」長年高居起火原因前段班，許多意外往往源自短暫分心或離開廚房。他呼籲市民務必落實「人離火熄」原則，烹煮時全程看顧火源，避免油鍋過熱、乾燒或忘記關火，才能從源頭降低火災風險。

▲台南市北區海安路大樓因炊事濃煙觸發火警自動警報，消防人員到場確認未有實際火勢，虛驚一場。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也提醒，市民除養成正確用火、用電習慣外，平時應主動關心大樓公共消防設備是否維持正常運作，住家內部也要做好防火措施，才能在火災初期即時示警，守護自身與鄰里安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
縣府爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾
台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大
蕾菈、琳妲合資餐酒館熄燈　淚別：人生第一家店
高鐵新世代列車N700ST　訂票就能挑「不加價」
黃金、白銀史詩級崩盤　外媒分析
台中31歲女餵毒殺2幼兒　小孩肝腎不成熟！高大成：折磨2hr

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

台電南投處長響應華山基金會助孤老　發動認捐千元愛心年菜

朴子就業中心辦徵才　用年菜「味」找出開運好職「位」

台灣獅優秀會發放績優生獎學金　20弱勢生獲1.2萬紅包　

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響　消防急查幸無火勢

「好想辦尾牙」屏東縣服務站牽線　新住民姊妹歡聚枋山圓夢

嘉義社福團體發500元物資券　家長、學校反應兩極

假主管詐騙激增　嘉義警方籲勿輕信急件匯款

嘉義太保翁夜間迷路　警方耐心協助平安返家

曾南居教育基金會攜手九華山地藏庵送暖　助竹崎低收入戶過年

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

台電南投處長響應華山基金會助孤老　發動認捐千元愛心年菜

朴子就業中心辦徵才　用年菜「味」找出開運好職「位」

台灣獅優秀會發放績優生獎學金　20弱勢生獲1.2萬紅包　

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響　消防急查幸無火勢

「好想辦尾牙」屏東縣服務站牽線　新住民姊妹歡聚枋山圓夢

嘉義社福團體發500元物資券　家長、學校反應兩極

假主管詐騙激增　嘉義警方籲勿輕信急件匯款

嘉義太保翁夜間迷路　警方耐心協助平安返家

曾南居教育基金會攜手九華山地藏庵送暖　助竹崎低收入戶過年

嘉義梅山瑞里火警！農用車變身消防車　接力運水成功滅火

效率！唐西奇22分鐘轟30分大三元　超越字母哥登頂年代得分王

漢他病毒多可怕？醫曝「一開始像感冒」：但數小時內恐休克

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

生涯首張複數年合約到手！　張閔勛盼再助桃猿拿下一冠

手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

伊朗外長稱「願和美國談判」　兩大底線曝光

她記憶變差、情緒暴躁誤當失智　竟是腦部「嗅溝腦膜瘤」惹禍

機車左轉小黃剎不住猛撞！衝路邊波及11車　車底噴火花畫面曝

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾　縣府記過降調

【一審出爐】涉懷孕歧視諷「阻礙成長的殘葉」！　呂秋遠一審判賠60萬

地方熱門新聞

嘉義民宿寵物龜疑遭失控犬群攻擊重傷

灣橋榮院教你揪出肌少症

火光沖天！嘉義水上鴿溪寮木屋大火

嘉義市普發現金加持　福容voco酒店推優惠

紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

嘉義公車2/13全線免費搭乘！

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

FAST口訣　快速判斷是否腦中風

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

大仁科大校長周德光上任 接棒領航邁向國際應用型大學

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響消防急查幸無火勢

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

更多熱門

相關新聞

水鹿衝進國3被撞死　自小客車頭凹陷　牠當場慘死

水鹿衝進國3被撞死　自小客車頭凹陷　牠當場慘死

國道3號北向316公里白河路段昨(30)日半夜發生汽車撞鹿事故。一部自小客車於凌晨2時40分行駛到該處，突然有隻水鹿從路旁竄出，駕駛剎車不及猛力撞上，水鹿當場重傷死亡，小客車車頭則嚴重凹陷毀損，幸運的是，車上駕駛與1名乘客都沒有受傷。詳細肇事情形仍待進一步釐清。

師冰桶裝針孔偷拍30女童　繼續羈押

師冰桶裝針孔偷拍30女童　繼續羈押

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」遭拉下

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」遭拉下

快訊／台鐵永康=台南「陸橋有人徘徊」　雙線封鎖行車中斷

快訊／台鐵永康=台南「陸橋有人徘徊」　雙線封鎖行車中斷

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

關鍵字：

炊事濃煙狂竄台南北區海安路大樓警報

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面