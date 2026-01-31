　
社會 社會焦點 保障人權

女餵不明藥物毒殺2幼兒　小孩肝腎不成熟！高大成：折磨2hrs慘死

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名31歲女子疑因精神狀況差，餵食不明藥物給2名分別是8歲及3歲的兒子，造成2子死亡，女子還在醫院救治。法醫高大成認為，現今的安眠藥，成年人如果「吃到飽」也不會死，反而是臟器還不成熟的幼童，恐會因為肝腎臟逐漸衰竭，慢慢折磨而死，他痛斥生母利用藥物非常可惡，毫無疑問就是故意殺人。

▲高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲高大成痛斥生母利用藥物餵食親生兒子很可惡。（圖／民眾提供）

據了解，警消人員獲報到場時，2名躺在床上的男孩嘴唇發紫、口吐白沫，牙關緊閉，經送醫搶救仍告不治，女子情緒非常激動，被警方保護管束，目前還在醫院救治。

高大成說，目前的第五代安眠藥，已改善很多，也就是安眠量和致死量已有很大差距，不像以前，稍微多吃一點就會死亡，現在即使成年人吃到飽，也不會死。

高大成強調，但吃安眠藥對臟器還不成熟的幼童而言，就是一種折磨，幼童一旦吃下大量藥物，不會立即死亡，但會造成肝腎臟逐漸衰竭，至少2小時才會死去，從幼童嘴唇發紫，牙關緊咬研判，就是吃了中樞神經相關的藥物產生缺氧情形，甚至不排除內摻多種藥物，一定要抽血解剖，才能查明死因。

台中市社會局表示，接獲通報後，即指派社工至現場提供家屬必要協助，目前相關人員均已安置，後續將配合檢警偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

01/29 全台詐欺最新數據

台中31歲女餵毒殺2幼兒　小孩肝腎不成熟！高大成：折磨2hr

女餵不明藥物毒殺2幼兒　小孩肝腎不成熟！高大成：折磨2hrs慘死

