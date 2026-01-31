　
社會 社會焦點 保障人權

搬家拿了「9個紙箱」　衰男被控幫運毒！結局逆轉無罪

記者黃翊婷／台北報導

男子阿哲（化名）被指控在2020年8、9月間參與運毒，但他表示，當時跟朋友A男聊到要搬家的事情，對方說有紙箱和袋子可以給他，這才開車去拿了9個紙箱，沒想到卻因此被捲入運毒案，甚至挨告。士林地院法官日前審理之後，認為檢方現有的證據無法證明阿哲當時拿走的紙箱是否裝有毒品，日前裁定阿哲無罪。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲阿哲為了搬家向朋友拿了9個紙箱，卻因此被捲入運毒案件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方主張，2020年8月31日A男開車前往桃園市龍潭區某產業道路，向錢姓男子領取9箱裝有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮製成品的箱子，隨後將東西載運至台北市某停車場，再交付給阿哲；阿哲將9箱毒品載回租屋處藏放，隨後在同年9月2日改以黑色塑膠袋分裝毒品，丟棄紙箱之後，再把毒品運往不詳地點藏放。

但阿哲辯稱，當時他是在打遊戲時向A男聊到要搬家的事情，對方說有紙箱和袋子可以給他使用，他才會開車去拿紙箱和袋子；至於檢方說的「黑色塑膠袋」，裡面裝的其實是他要丟棄的衣服和一些雜物、生活用品。

而A男在他案中兩度接受訊問時，坦承知道警方查獲的製毒工廠，也承認有去幫忙搬貨，但他從頭到尾都沒有提及阿哲也有參與此案。士林地院法官認為，由此看來，A男是否如起訴書記載的那樣，曾將毒品交付給阿哲，顯然有疑。

另外，法官指出，在相關監視器畫面截圖中，無法清楚看見紙箱的內容物為何，縱使當時A男確實給了阿哲9個紙箱，也無法證明紙箱內裝有毒品。

法官表示，檢方的現有證據尚不足以證明阿哲有參與運輸第三級毒品的行為，基於無罪推定原則，最終裁定阿哲無罪，全案仍可上訴。

更多新聞
士林地院毒品

