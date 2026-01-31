應佳妤與小草互動多惹聯想　柯文哲：中正萬華唯一支持吳怡萱

▲民眾黨創黨主席柯文哲偕同主席黃國昌，與北市議員擬參選人們合體發春聯。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員應曉薇捲入京華城案，交保後多次帶著女兒應佳妤跑地方、出入議會，頗有2026年選舉交棒的意味；另一方面，應佳妤過去在官司期間便與民眾黨支持者保持良好關係，甚至戴KP徽章等，引發聯想。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（31日）表示，「我們當然是唯一支持吳怡萱，民眾黨在這地方就只有提這席，所以當然唯一支持吳怡萱」。

由於年節將至，民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌今合體，到南門市場與中正萬華議員參選人吳怡萱、松山信義議員參選人許甫，以及尋求連任的大安文山議員張志豪合體發春聯，吸引不少支持者到場。在開始發放春聯後，也有熱情支持者突擁抱柯，顯見其魅力仍在。

針對應曉薇女兒應佳妤也和民眾黨支持者保持不錯的互動關係，未來是否有機會支持應佳妤？柯文哲重申，「我們當然是唯一支持吳怡萱，民眾黨在這地方就只有提這席，所以當然唯一支持吳怡萱」。

吳怡萱說，非常感謝應佳妤身為年輕人願意戴柯P徽章，代表他認同柯P的理念，但是選舉部分，既然我已經被民眾黨提名，就請大家支持我、唯一支持吳怡萱，我是中正萬華代表民眾黨的議員參選人，我也會把柯P的理念、國昌老師的栽培，繼續帶到地方輔選上服務地方。

吳怡萱表示，也要跟大家說一件事，上一屆的選舉應曉薇是第一高票，所以大家不用擔心，應佳妤應該是最資深的新人，她只要順利承接媽媽的選票，應該可以看得到他拿到好成績。但因為應現在還沒有說要參選，所以這題大家不用擔心，兄弟登山各自努力。

▲應佳妤曾戴KP徽章錄製回應影片。（圖／翻攝自Facebook／應曉薇）

