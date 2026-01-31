等紅燈遇名人！抬頭一瞥「是大胃女王」超驚喜　5天前就飛來台

▲Angela佐藤目前人在台灣。（圖／翻攝自Threads／アンジェラ佐藤）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友昨（30）日在路邊等紅綠燈，抬頭意外看到日本知名大胃王「Angela佐藤」正在對面的餐廳吃飯，忍不住超驚喜。就有人秒分享Angela佐藤的社群發文，證實她人正在台灣。事實上，Angela佐藤26日曾發文告知要從北海道飛來台灣「解凍」，除了台北還打算去嘉義，笑自己一定會吃到懷疑人生。

原PO在Threads分享自己看到Angela佐藤，整個超驚喜，「不可能只是在路邊等紅綠燈，剛好看到日本大胃王佐藤吧？」貼文瞬間引發熱論，「好幸運可以看到她本人，已經看大胃王節目看了15年左右，最喜歡的就是安潔拉，完全看不出來她已經50，她真的好漂亮。」

還有人指出，「她來一段時間了，跟她弟弟ikku老師拍了好幾支影片」、「她來兩三天了，這幾天在她住的飯店旁邊上班，常常遇到她，蠻親民的，她很努力在說中文。」

「第一次去！」大胃女王準備吃爆嘉義

另外，查詢Angela佐藤的社群平台，她26日曾發文，「從冬天最低氣溫直接掉到 -20～-30度的北海道超級冷凍庫『北見』，一路轉場到札幌 → 新千歲機場，現在準備飛去台灣解凍中啦～」文中透露這次除了台北，第一次要去嘉義，「嘉義是怎樣的地方啊～？我只知道一件事：我一定會吃到懷疑人生」

接著，她在28日分享了踩點台北東門鴨莊的資訊，29日則發文說自己迷路亂走，走到一個像小型夜市的地方，買了潤餅捲、蒸蛋糕、甜納豆，大讚「這個地方好棒喔～以後還想再來這裡。」今日她也發文，中午準備吃吃到飽，會在YouTube開直播，希望大家收看。