　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等紅燈遇名人！抬頭一瞥「是大胃女王」超驚喜　5天前就飛來台

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／アンジェラ佐藤）

▲Angela佐藤目前人在台灣。（圖／翻攝自Threads／アンジェラ佐藤）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友昨（30）日在路邊等紅綠燈，抬頭意外看到日本知名大胃王「Angela佐藤」正在對面的餐廳吃飯，忍不住超驚喜。就有人秒分享Angela佐藤的社群發文，證實她人正在台灣。事實上，Angela佐藤26日曾發文告知要從北海道飛來台灣「解凍」，除了台北還打算去嘉義，笑自己一定會吃到懷疑人生。

原PO在Threads分享自己看到Angela佐藤，整個超驚喜，「不可能只是在路邊等紅綠燈，剛好看到日本大胃王佐藤吧？」貼文瞬間引發熱論，「好幸運可以看到她本人，已經看大胃王節目看了15年左右，最喜歡的就是安潔拉，完全看不出來她已經50，她真的好漂亮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有人指出，「她來一段時間了，跟她弟弟ikku老師拍了好幾支影片」、「她來兩三天了，這幾天在她住的飯店旁邊上班，常常遇到她，蠻親民的，她很努力在說中文。」

「第一次去！」大胃女王準備吃爆嘉義

另外，查詢Angela佐藤的社群平台，她26日曾發文，「從冬天最低氣溫直接掉到 -20～-30度的北海道超級冷凍庫『北見』，一路轉場到札幌 → 新千歲機場，現在準備飛去台灣解凍中啦～」文中透露這次除了台北，第一次要去嘉義，「嘉義是怎樣的地方啊～？我只知道一件事：我一定會吃到懷疑人生」

接著，她在28日分享了踩點台北東門鴨莊的資訊，29日則發文說自己迷路亂走，走到一個像小型夜市的地方，買了潤餅捲、蒸蛋糕、甜納豆，大讚「這個地方好棒喔～以後還想再來這裡。」今日她也發文，中午準備吃吃到飽，會在YouTube開直播，希望大家收看。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
縣府爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾
台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大
蕾菈、琳妲合資餐酒館熄燈　淚別：人生第一家店
高鐵新世代列車N700ST　訂票就能挑「不加價」
黃金、白銀史詩級崩盤　外媒分析
台中31歲女餵毒殺2幼兒　小孩肝腎不成熟！高大成：折磨2hr

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漢他病毒多可怕？醫曝「一開始像感冒」：但數小時內恐休克

手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

等紅燈遇名人！抬頭一瞥「是大胃女王」超驚喜　5天前就飛來台

高鐵新世代列車N700ST先跑直達車　訂票就能挑「票價不加價」

貨架超熟悉1神物「叫做由任袋」　驚呆全場！內行：老一輩都這樣說

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

高雄鮮肉警「蹲地救援」爆紅！網洗版：想騎車　IG被挖出

第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

漢他病毒多可怕？醫曝「一開始像感冒」：但數小時內恐休克

手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

等紅燈遇名人！抬頭一瞥「是大胃女王」超驚喜　5天前就飛來台

高鐵新世代列車N700ST先跑直達車　訂票就能挑「票價不加價」

貨架超熟悉1神物「叫做由任袋」　驚呆全場！內行：老一輩都這樣說

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

高雄鮮肉警「蹲地救援」爆紅！網洗版：想騎車　IG被挖出

第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

嘉義梅山瑞里火警！農用車變身消防車　接力運水成功滅火

效率！唐西奇22分鐘轟30分大三元　超越字母哥登頂年代得分王

漢他病毒多可怕？醫曝「一開始像感冒」：但數小時內恐休克

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

生涯首張複數年合約到手！　張閔勛盼再助桃猿拿下一冠

手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

伊朗外長稱「願和美國談判」　兩大底線曝光

她記憶變差、情緒暴躁誤當失智　竟是腦部「嗅溝腦膜瘤」惹禍

機車左轉小黃剎不住猛撞！衝路邊波及11車　車底噴火花畫面曝

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾　縣府記過降調

【邊牧是邊牧狗是狗】邊牧幼犬咬牽繩溜大狗 模樣太可愛XD

生活熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

中天重返52台條款三讀　NCC：中天不適用

有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

李多慧迷上台語　下班萌喊哩洗勒靠

更多熱門

相關新聞

1.5噸毒品險入台灣　 2台男遭柬埔寨判無期

1.5噸毒品險入台灣　 2台男遭柬埔寨判無期

柬埔寨西哈努克省（Sihanoukville）初級法院29日針對一起特大跨國毒品販運及洗錢案作出判決。涉案的8名被告分別來自台灣、中國大陸及印尼，全數被依法定罪，判處終身監禁。執法部門在行動中一共查獲約1.5公噸的毒品。

從內部撕裂到外部壓力　台灣未來不能逃避的關鍵選擇

從內部撕裂到外部壓力　台灣未來不能逃避的關鍵選擇

台灣首位擊劍世界冠軍　林雨潔埃及奪金

台灣首位擊劍世界冠軍　林雨潔埃及奪金

浪浪犬不流浪　嘉義推就業服務站成果發表

浪浪犬不流浪　嘉義推就業服務站成果發表

新屋一坪80萬「台北蛋白區 or 新北蛋黃區？」　專家推後者

新屋一坪80萬「台北蛋白區 or 新北蛋黃區？」　專家推後者

關鍵字：

Angela佐藤大胃王台灣嘉義台北

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面