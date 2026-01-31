　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯黃雙太陽合體發春聯　支持者見柯文哲興奮獻擁抱

▲▼民眾黨創黨主席柯文哲至北市南門市場發春聯，支持者熱情獻上擁抱。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲至北市南門市場發春聯，支持者熱情獻上擁抱。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌今帶著中正萬華議員參選人吳怡萱、松山信義議員參選人許甫，以及尋求連任的大安文山議員張志豪，一起到南門市場發春聯，展現「兩顆太陽」合體的熱力，吸引不少支持者到場。在媒體聯訪結束後，突然衝出一位陳情民眾，怒言房價議題、醫師工作權等，引發現場騷動；但後續發放春聯時，也有熱情支持者突擁抱柯，顯見其魅力仍在。

吳怡萱也邀請黃國昌、柯文哲、許甫、張志豪講吉祥話，並且要是給家人、給國家祝福。吳怡萱說，要祝福自己的女兒，今天可以站在這裡是因為家人幫忙照顧，「我身為新手媽媽，深知政策對一個家庭的支持非常重要，也期許未來能照顧到中正萬華的新手媽媽們，能更敢生」。

張志豪說，自己是四寶爸，要感謝老婆支持，也期許自己馬不停蹄、奮力向前，希望民眾黨2026越來越強大。許甫表示，兩位老闆都在這，希望今年擔任黨團主任的老婆陳智菡能找時間好好休息、保持健康，也期許自己首次參與選舉，能帶給大家幸福的感覺。

▲民眾黨創黨主席柯文哲偕同主席黃國昌，與北市議員擬參選人們合體發春聯。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲偕同主席黃國昌，與北市議員擬參選人們合體發春聯，遇民眾當場陳情。（圖／記者呂佳賢攝）

針對後續輔選站台計畫，柯文哲說，引用松下幸之助講的話「我們不是生產我們可以生產的東西，我們是生產市面上需要的東西」，所以是哪裡需要我們去輔選我們就去哪裡，所以會保持機動性。

柯文哲說，畢竟還是那句話，民眾黨是一個小黨，今年會提出比較多候選人，資源也不夠，變成要全省去奔跑，「所以不是我要去哪裡，是哪裡需要我，我就去哪裡」。

▲▼民眾黨創黨主席柯文哲與主席黃國昌至北市南門市場，與市議員擬參選人們合體發送春聯。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
縣府爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾
台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大
蕾菈、琳妲合資餐酒館熄燈　淚別：人生第一家店
高鐵新世代列車N700ST　訂票就能挑「不加價」
黃金、白銀史詩級崩盤　外媒分析
台中31歲女餵毒殺2幼兒　小孩肝腎不成熟！高大成：折磨2hr

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸配參政權爭議劉世芳稱法律非SOP　柯文哲：逼人民去死？

救中天？藍白聯手三讀衛廣法　媒體人曝：沒有回溯條款規定

中天能否適用《衛廣法》修法？　黃國昌：要看行政訴訟結果

應佳妤與小草互動多惹聯想　柯文哲：中正萬華唯一支持吳怡萱

柯黃雙太陽合體發春聯　支持者見柯文哲興奮獻擁抱

「藍白分」言論引藍基層焦慮　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

幫藍營小雞站台？　柯文哲：行有餘力都互相幫忙

NCC稱《衛廣法》三讀中天不適用！　藍嗆：混淆「從新從優」原則

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

立院三讀「助理費成立委補助費」　拒「虛報人頭回歸貪汙治罪條例」

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

陸配參政權爭議劉世芳稱法律非SOP　柯文哲：逼人民去死？

救中天？藍白聯手三讀衛廣法　媒體人曝：沒有回溯條款規定

中天能否適用《衛廣法》修法？　黃國昌：要看行政訴訟結果

應佳妤與小草互動多惹聯想　柯文哲：中正萬華唯一支持吳怡萱

柯黃雙太陽合體發春聯　支持者見柯文哲興奮獻擁抱

「藍白分」言論引藍基層焦慮　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

幫藍營小雞站台？　柯文哲：行有餘力都互相幫忙

NCC稱《衛廣法》三讀中天不適用！　藍嗆：混淆「從新從優」原則

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

立院三讀「助理費成立委補助費」　拒「虛報人頭回歸貪汙治罪條例」

嘉義梅山瑞里火警！農用車變身消防車　接力運水成功滅火

效率！唐西奇22分鐘轟30分大三元　超越字母哥登頂年代得分王

漢他病毒多可怕？醫曝「一開始像感冒」：但數小時內恐休克

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

生涯首張複數年合約到手！　張閔勛盼再助桃猿拿下一冠

手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

伊朗外長稱「願和美國談判」　兩大底線曝光

她記憶變差、情緒暴躁誤當失智　竟是腦部「嗅溝腦膜瘤」惹禍

機車左轉小黃剎不住猛撞！衝路邊波及11車　車底噴火花畫面曝

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾　縣府記過降調

【張忠謀坐輪椅現身】出席共進晚宴 黃仁勳：他精神、狀態很好

政治熱門新聞

怒嗆黨中央初選不公！徐欣瑩喊「參選到底」　引退黨參選揣測

反對票0！《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%　韓國瑜也驚呼

快訊／創立法院史上首次！　預算會期「總預算一字未審」

立法院接連修法侵害行政權　行政院：將採取合法合憲救濟手段

立院會期結束　韓國瑜：對話取代對抗

黨產條例、中天條款三讀　綠批：藍白農曆年前送國人最丟臉大禮

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

快訊／國會助理費修法三讀通過！　平均每位助理加5千

海鯤號完成潛航測試　賴清德點名民眾黨版軍購條例：侵犯行政權

傅崐萁稱國防特別預算總共要4.5兆　國防部打臉：上限就是1.25兆

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

直擊／不當黨產條例修法劍拔弩張　藍委一句話爆朝野衝突

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

徐欣瑩、陳見賢協商破裂！　國民黨：2/2新竹縣長提名初選公告

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面