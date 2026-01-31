柯黃雙太陽合體發春聯　支持者見柯文哲興奮獻擁抱

▲民眾黨創黨主席柯文哲至北市南門市場發春聯，支持者熱情獻上擁抱。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌今帶著中正萬華議員參選人吳怡萱、松山信義議員參選人許甫，以及尋求連任的大安文山議員張志豪，一起到南門市場發春聯，展現「兩顆太陽」合體的熱力，吸引不少支持者到場。在媒體聯訪結束後，突然衝出一位陳情民眾，怒言房價議題、醫師工作權等，引發現場騷動；但後續發放春聯時，也有熱情支持者突擁抱柯，顯見其魅力仍在。

吳怡萱也邀請黃國昌、柯文哲、許甫、張志豪講吉祥話，並且要是給家人、給國家祝福。吳怡萱說，要祝福自己的女兒，今天可以站在這裡是因為家人幫忙照顧，「我身為新手媽媽，深知政策對一個家庭的支持非常重要，也期許未來能照顧到中正萬華的新手媽媽們，能更敢生」。

張志豪說，自己是四寶爸，要感謝老婆支持，也期許自己馬不停蹄、奮力向前，希望民眾黨2026越來越強大。許甫表示，兩位老闆都在這，希望今年擔任黨團主任的老婆陳智菡能找時間好好休息、保持健康，也期許自己首次參與選舉，能帶給大家幸福的感覺。

▲民眾黨創黨主席柯文哲偕同主席黃國昌，與北市議員擬參選人們合體發春聯，遇民眾當場陳情。（圖／記者呂佳賢攝）

針對後續輔選站台計畫，柯文哲說，引用松下幸之助講的話「我們不是生產我們可以生產的東西，我們是生產市面上需要的東西」，所以是哪裡需要我們去輔選我們就去哪裡，所以會保持機動性。

柯文哲說，畢竟還是那句話，民眾黨是一個小黨，今年會提出比較多候選人，資源也不夠，變成要全省去奔跑，「所以不是我要去哪裡，是哪裡需要我，我就去哪裡」。