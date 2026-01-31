救中天？藍白聯手三讀衛廣法　媒體人曝：沒有回溯條款規定

▲媒體人黃揚明。（資料照／豈有此呂）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白黨團昨日聯手通過《衛星廣電法》三讀修法程序，不過，遭質疑該修法係為中天重返原頻道解套。對此，媒體人黃揚明今（31日）指出，所謂的「中天條款」，並沒有回溯規定，所以，中天仍要待行政訴訟勝訴後，才能回復，並沒有所謂立即重回52台的這種結果。

立法院第11屆第4會期昨（30日）在最後一次院會中，接連完成《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（下稱黨產條例）、《衛廣法》，以及涉及立委公費助理費的《立法院組織法》部分條文修正三讀程序。

立法院民進黨團質疑，藍白聯手修《黨產條例》，恐讓救國團、婦聯會原本應回歸國庫的400億資產，繼續被國民黨侵占為黨產，而《衛廣法》三讀，則有為特定媒體修法之虞。

然而媒體人黃揚明表示，立法院修法三讀通過後，無論朝野怎麼叫陣，法律條文的真相就只有一個。他指出，在《黨產條例》的部分，這次修法的結果，是救國團原被黨產會認定為附隨組織的16.3億元資產可解套，其他案例不受影響。

黃揚明進一步指出，《衛廣法》所謂的「中天條款」，則沒有回溯規定，所以，中天仍要待行政訴訟勝訴後，才能回復，並沒有所謂立即重回52台的這種結果。

此外，黃揚明也點出，關於《立法院組織法》的修法，民進黨立委居然還拿陳玉珍版本來說，立委一年會增加780萬收入，但真正三讀的是牛煦庭版本，且維持現行立院直接撥款給助理的方式，不會撥給立委。

黃揚明感慨，他只想說，現在看新聞事件要看到真相，還得要閱聽人自己做功課，實在有夠悲哀，而且，其實最後很可能是行政院全部都覆議、釋憲、不執行。