幫藍營小雞站台？　柯文哲：行有餘力都互相幫忙

記者陳家祥／台北報導

2026年底將進行九合一選舉，藍白之間的競合關係備受外界關注。民眾黨創黨主席柯文哲今（31日）到南門市場發春聯，被問到未來藍營議員若邀請站台，是否會答應？他說，這次民眾黨的候選人還是會大幅增加很多，加上小黨資源不夠，聲量比較高的就變成有更多的任務跑全台灣，「原則上是這樣的，行有餘力都互相幫忙」。





▲民眾黨創黨主席柯文哲偕同主席黃國昌，與北市議員擬參選人們合體發春聯。（圖／記者呂佳賢攝）

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌今帶著中正萬華議員參選人吳怡萱、松山信義議員參選人許甫，以及尋求連任的大安文山議員張志豪，一起到南門市場發春聯，展現「兩顆太陽」合體的熱力，吸引不少支持者到場。

針對台北市議員秦慧珠呼籲，未來若蔣萬安要幫白營議員站台的話，要謹慎思考，記者今詢問，過去對蔣萬安有一些評論，未來會不會在說法上會做一些調整？

柯文哲說，政策討論就歸政策討論，他認為，這個社會應該建立一種可以討論的氛圍，每個人提出每個人的想法。他還提到，自己是亞當斯密的信徒，在這個社會當中每個人去做他最擅長、最喜歡的，那合起來就是國家、社會最大利益，就這樣啊。

「所以不要說不同黨，同個黨裡面也是常常會有各種意見。」柯文哲說，這世界上如果要100%意見一致，有啊，北韓的金氏王朝就100%的一致，「所以我倒覺得這個彼此有批評、提出意見，這很正常，這沒有什麼」。

記者接著問，若未來如果藍營議員邀請你站台的話，你會去嗎？柯文哲說，因為今年民眾黨還是會提出很多候選人，當然還是以民眾黨為主，那這個叫「行有餘力」才會做其他的。

柯文哲認為，這次2026選舉跟2022比較起來，民眾黨的候選人還是會大幅增加很多，「原則是每一個選區一個，加起來就很多，而且我們是小黨資源也不夠，就變成我們這些比較聲量比較高的，就變成有更多的任務跑全台灣」，原則上是這樣的，行有餘力都互相幫忙。