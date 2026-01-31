　
    • 　
>
今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,雨傘,撐傘,下雨,降雨,雨天,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今入夜起明顯降溫且持續至下周二清晨，北部和東半部濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團接力，入夜後明顯降溫，且持續至下周二清晨，局部低溫探14度，北部、東半部、恆春半島有雨，中南部今明兩天有零星飄雨，更強冷空氣將於下一個周末報到，全台各地明顯降溫。此外，下周一前中部以北及宜花3000公尺以上高山有零星降雪或下冰霰機會。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天台灣受鋒面、東北季風或大陸冷氣團影響，入夜後溫度明顯降低，這波冷空氣預計影響到下周二清晨，迎風面降雨比較多，北部、宜蘭整天感受較涼，其他地區早晚涼。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

目前鋒面已移動到台灣東方海面，部分鋒面通過台灣上空。曾昭誠指出，今天北部、東半部、恆春半島有迎風面降雨，中層華南雲系移入，中南部也有不定時零星飄雨，不過雨勢較迎風面地區小；另外，各地山區也有降雨機會，中高層雲系通過3000公尺以上高山時若溫度夠低，也有零星降雪機會。

下周一、下周二華南雲系通過了，仍有東北季風或大陸冷氣團影響。曾昭誠表示，桃園以北、東半部、恆春半島有迎風降雨，中南部降雨趨緩，在山區仍有降雨機會，等到下周二過後，東北季風或大陸冷氣團減弱，迎風面降雨逐漸趨緩，下周三至下周五台灣各地轉乾，整體回到晴到多雲的天氣，僅花東、恆春半島有零星降雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠說明，今天東北季風或冷氣團南下，入夜後將越晚越冷，北部、宜蘭、中部溫度明顯下降，明天清晨低溫約14到15度，南部、花東也有明顯降溫，不過感受溫暖，約17到19度，明天白天後到下周一溫度約16到18度，感受偏涼，中南部、花東白天有20度或更高，降溫與北部、宜蘭相比不明顯。

下周二白天過後冷空氣減弱，各地氣溫回升，且持續至下周五前，溫度有逐步回升趨勢，各地白天有20度以上溫度，中南部更高。曾昭誠指出，下周六有另一波更強冷空氣南下，台灣各地將出現明顯降溫。

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

今天冷空氣報到越晚越冷，氣象專家林得恩直言「冷空氣今晚發威！」濕冷讓人體感更冷，強度有機會達到大陸冷氣團等級。

