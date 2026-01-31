　
地方 地方焦點

台灣獅優秀會發放績優生獎學金　20弱勢生獲1.2萬紅包　

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將至，南投縣台灣獅優秀會日前於埔里鎮邀請多位書法名家，現場揮毫寫春聯贈予參加民眾、提前賀年，也致贈大埔里地區6所學校20位品學兼優的學生每人1萬2000元獎學金，盼能幫助弱勢家庭減輕子女的就學負擔，也期許獲獎同學在學習之路持續向前邁進。

本次名家揮毫贈春聯活動由台灣獅聯合總會、南投縣台灣獅優秀會結合埔里鎮公所，在25日於埔里鎮藝文中心廣場舉辦，由董倫吉、楊惠珍、李作政、黃麗鈺、黃貴鈺、林梅月等書法老師揮毫創作春聯、年畫，不少民眾早早到場排隊索取，還有限量200份新年掛飾DIY及教學、前總統蔡英文限量春聯，為民眾的居家環境添增喜氣；南投縣台灣獅優秀會也頒發「獅愛圓夢獎助學金」24萬元，計有國立埔里高工、埔里國中、宏仁國中、南光國小、忠孝國小、伊達邵國小等20位學子每人1萬2000元，讓他們不必為開學季的相關開支擔心、減輕家長負擔。

▲台灣獅優秀會春節前送暖，20位弱勢生收大紅包。（圖／台灣獅優秀會、國際蝨子會提供）

台灣獅優秀會長姚瑩紾表示，獅友們積極投入社會公益活動，去年花蓮發生堰塞湖潰堤重大災情，台灣獅聯合總會即號召捐助305萬元賑災，並於今年推動獅愛圓夢計畫，特別重視教育的扶持與品德教育宣導，讓經濟不再成為學生求學的障礙，未來能成為國家、社會更優秀的人才。

▲埔里鎮炫寬家園獲捐價值超過3000萬的無障礙設備。（圖／國際獅子會提供）

另興建中的「炫寬愛心教養家園」當天也設攤進行服裝愛心義賣，所得支持「想家計畫」建院基金，讓心智障礙者有一個家；國際獅子會300-D2區更於1月29日舉辦「炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備」捐贈典禮，由國際總會國際基金會LCIF撥款美金10萬元(新台幣305萬8279元)，捐贈15人無障礙電梯1部、無障礙隔離室和通道、無障礙浴室廁所，協助院內身心障礙服務對象能在安全、友善的環境中安心生活、終身安養，並指派信託理事江達隆同時撥款捐贈美金 1萬5000元，幫助南投縣旭光高中青少年空手道協會學生採購學校設備一批。

