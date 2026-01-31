貨架超熟悉1神物「叫做由任袋」　驚呆全場！內行：老一輩都這樣說

▲由任袋就是夾鏈袋。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

長知識了！一名網友表示，看到店家貨架上的夾鏈袋，品名竟寫成「由任袋」，讓她感到驚奇不已。貼文曝光後掀起網友熱議，「年長的前輩都這樣說」、「還真的不知道，我都是說封口袋」；也有人補充，「由任袋」其實是台灣早期外來語音譯，早已融入日常生活。

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享一個生活冷知識，她去逛店家時，發現眼前的熟悉到不行的夾鏈袋，品名標示卻寫著「由任袋」，讓她瞬間長知識了，同時也好奇是否大家都知道呢？

不說夾鏈袋 老一輩都叫由任袋



文章引發網友討論，「知道啊！小吃店包辣椒用的」、「知道！我當公司採購，幾乎每幾個月都會訂購，還分很多尺寸呢」「夾鏈袋比較好記，店員聽得懂比較重要啦」、「常買的人都知道，尤其是年長的前輩，都這樣說喔」、「跑外送，手機防水的好東西」、「我只知道外帶的湯，要用邦提圈綁」、「還真的不知道，我都是說封口袋」。

也有人補充說明，「由任袋確實也是台灣用語，是早期英文直翻的台語(Union)...可以合起來的袋子」、「就英文Union Bag外來語直譯，其他像是巴士Bus、沙發Sofa、馬達Motor、夾克Jacket」、「其實這個是用台語發音（由任ㄉㄟ）」。

事實上，「由任袋」是台灣民間對夾鏈袋的俗稱。這個名字的由來，也有一個說法是早年業者將英文「Your Name Bag」或受日語發音影響而音譯，之後逐漸融入台語慣用語而流傳下來。無論叫法為何，這類袋子的主要特點在於袋口配有可重複啟閉的夾鏈條，操作便利且耐用，因此被廣泛用於食品、文具、電子零件、醫療用品等多種物品的包裝用途。