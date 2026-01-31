開會前「部長不見了」　陸應急管理部長傳落馬！

▲大陸應急管理部部長王祥喜。（圖／翻攝應急管理部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸應急管理部部長王祥喜29日缺席「中央企業安全生產工作視訊會議」後，網路上出現他已遭帶走調查的傳聞，甚至是在開會前才突然消失，會議只得緊急變更。

大陸國有資產監督管理委員會30日發文，國務院國資委、應急管理部在周四（29日），聯合召開中央企業安全生產工作視頻會議。國資委黨委書記、主任張玉卓，國務院安委辦副主任、應急管理部副部長宋元明出席會議並講話。

比對前年、去年及今年的會議可以發現，作為國務院安委會副主任、應急管理部部長的王祥喜，過去都有出席該會議，但今年卻未出席，相當反常。

王祥喜缺席會議後，網路上也開始出席他已經被帶走調查的傳聞，指他涉入貪腐事件。大陸知名調查記者李微敖更在微博上發文指出，「部長不見了，原定要開的會，在會前半小時通知，緊急變更⋯」。

巧合的是，王祥喜27日主持應急管理部黨委的民主生活會時，還特別在會上強調，「帶頭進行個人對照檢查」、「要在堅守廉潔底線上帶好頭」、「在清正廉潔中永保政治本色」。

王祥喜現年63歲，為中共第二十屆中央委員，應急管理部黨委書記、部長，國務院安全生產委員會副主任，兼任國務院安委會辦公室主任，國家消防救援局第一政治委員。

王祥喜最早任職於煤炭、礦業系統，2000年起擔任湖北省煤炭工業廳副廳長、黨組成員，之後一路高升，歷任湖北省荊州市長、湖北省政府秘書長、湖北省委常委、政法委書記。2019年，王祥喜轉任中國國家能源投資集團有限責任公司董事長，2022年升任應急管理部黨委書記。