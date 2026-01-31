高雄鮮肉警「蹲地救援」爆紅！網洗版：想騎車　IG被挖出

▲暖警高顏值掀起熱議。（圖／翻攝自臉書／高雄市政府警察局）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市政府警察局粉專昨（30）晚分享一張暖心合照，一名男子深夜騎單車時褲腳不慎被鏈條捲入，凱旋路派出所員警獲報後趕赴現場，不僅即時解除男子的困境，更因其酷似韓劇男主角的高顏值引發轟動。照片曝光後，吸引大量網友湧入洗版朝聖，紛紛高喊「我也想去高雄騎腳踏車了！」

褲腳捲入鏈條進退兩難 凱旋所暖警蹲地解圍

一名男子昨晚騎乘單車在高雄和平一路上時，褲腳意外被鏈條緊緊咬住，導致前行不得也無法脫身，就在進退兩難的尷尬時刻，凱旋路派出所員警及時現身。

當時，員警二話不說蹲下身子，細心地撥開糾結的布料與鏈條，成功幫助男子脫困。警方也感性寫道，「解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張。」

顏值太高引暴動 網敲碗：可以加好友嗎？

然而，這則充滿暖意的貼文，卻因員警的驚人顏值而意外歪樓。照片中的員警笑容陽光，讓大批網友瞬間淪陷，紛紛回應「哇！我也想去高雄騎腳踏車」、「警察好帥可以加好友嗎？」「現在的警察真的都很帥」、「我願意開始騎腳踏車」、「這位警察先生也太帥」、「這個真的帥捏！凱旋路以後多去走走」、「比明星還帥氣」、「明天和平一路都是腳踏車，等待救援」、「請問是在哪條路，我現在騎腳踏車出發」、「這個顏值是韓劇裡面才會出現的警察吧」、「想去遇到」、「我的眼光一直停留在帥警臉上，是正常的嗎？」「太帥了吧，突然好想騎車」。

另外，員警的IG也被神出，擁有超過7.2萬人追蹤，他在社群上也經常分享日常、出遊帥照。

暖舉接住無助時刻 警局呼籲夜間騎車注意安全

雖然網友關注點都在臉上，但高雄市警局仍希望藉此提醒民眾，夜間騎乘單車應穿著合適的衣物，並注意鏈條保養以防意外發生。凱旋路派出所此次的出動，不僅化解了市民的小意外，更因這張「接住無助」的帥氣側寫，意外為高雄警察建立了極佳的親民形象。