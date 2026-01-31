酒駕6犯辯「參加廟會不小心」　駕駛求免關被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿城（化名）因第6次酒駕，被法院判刑有期徒刑6個月，執行檢察官經審核後不准他易科罰金或易服社會勞動。阿城向法院聲明異議，表明自己會改過自新、從事公益，但未獲得台南地院法官採信，日前被判敗訴。

▲阿城酒駕6犯，但他還是希望能獲得易科罰金或易服社會勞動的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿城2025年9月間在台南市某廟宇飲用啤酒，大約3個小時後騎車上路，行經永康區永二街與永勝街路口時，因闖紅燈被警員攔查，並測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.64毫克。

由於這是阿城第6次酒駕被抓，法院審理之後，依法判處他有期徒刑6個月，併科罰金8萬元；判決確定後移送台南地檢署執行，但執行檢察官經過初步審核，不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。阿豪表明自己是參加廟會不慎觸法，「我是不小心的」，但檢方覆核後，仍以相同理由不准他聲請易科罰金、易服社會勞動。

阿城這才決定向法院聲明異議，他表示，本案酒駕並未肇事致人受傷，還是希望能獲得易科罰金或易服社會勞動的機會，他會立即改過自新、從事公益。

不過，台南地院法官認為，經查，檢方在作成本案執行指揮處分之前，已經給過阿城充分陳述意見的機會，執行程序正當合法；而阿城6犯酒駕，酒測值不低，可見根本沒有記取先前的教訓，若不執行自由刑，恐怕難收矯正之效。

最終，法官沒有採信阿城的說詞，裁定駁回聲明異議，全案仍可抗告。

