柬埔寨破跨國運毒案！約1.5噸毒品險入台灣　2台男遭判無期

▲2台男與6同夥遭判終身監禁。（圖／翻攝自柬中時報，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨西哈努克省（Sihanoukville）初級法院29日針對一起特大跨國毒品販運及洗錢案作出判決。涉案的8名被告分別來自台灣、中國大陸及印尼，全數被依法定罪，判處終身監禁。執法部門在行動中一共查獲約1.5公噸的毒品。

海路走私1.5噸毒品 8名被告身分曝光

根據法院判決，這起案件涉及透過海路進行的大規模毒品走私活動。遭判刑的8名被告身分分別為32歲台灣籍LI TSUNG HSEN、50歲台灣籍HUNG HSIEN FU。

還有64歲中國大陸籍LIM WEI MINH、47歲SHI YUANYA、37歲HUANG XIAOYU、36歲CHIU SHUI CHIA、ZHONG YANG QIU；以及53歲的印尼籍男子Andy Winata。

上述人員被控於2023年1月至2024年1月22日期間，在柬埔寨境內從事毒品販運，並透過多種手段進行洗錢活動。西哈努克省初級法院法官於29日宣判，8名被告一律判處終身監禁，且每人須各處罰金4億柬幣（約台幣316萬元）。

凌晨攔截運毒船 毒品原計畫運往台灣

根據《柬中時報》引述國家肅毒局報告，全案的關鍵破獲時間發生於2024年1月22日。當日凌晨3時15分，該販毒集團一艘自寮國出發的船隻駛入西哈努克省海域時，遭到警方攔截查獲。

警方在控制船隻後，隨即對西哈努克市內的兩處住宅社區展開突擊搜查。在此次執法行動中，共計繳獲約1.5公噸的毒品，種類主要為K他命與冰毒。

調查顯示，這批毒品原計畫經由海路走私至台灣。警方在首波行動中先拘捕5名嫌犯，隨後展開追捕，將剩餘3名成員逮捕歸案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！