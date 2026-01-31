告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

▲民眾黨前立委黃珊珊。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前立委黃珊珊昨（30日）卸任立委後，在臉書發文表示，正式告別28年的公職生涯，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己，不過，她也強調，公共事務是她終身無悔的職志，因此，不管在哪一個角落，都會盡自己的力量，努力創造更好的台灣給下一代。

黃珊珊表示，她昨日從立法院辭職卸任，正式告別28年的公職生涯，雖然2023年到2024年間也沒有公職身分，但自己還是在政壇工作。她接著透露，從22歲當律師起，其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己。

黃珊珊指出，媽媽在去年12月4日住院到現在，二進二出加護病房，還好穩定好轉，現在已經回到普通病房，這也是自己這些年陪媽媽最多最久的時間，之前工作很忙，小孩沒顧好，媽媽更難兼顧。

黃珊珊感慨，還好身邊的兄弟姐妹很多，可以分工照顧，不過，媽媽這次病情較為兇險，讓她深感人生無常，更要珍惜當下，珍惜所愛，比任何外在事物更加重要。

然而黃珊珊也強調，政治工作佔據了自己大半人生，公共事務更是她終身無悔的職志，因此，不管在哪一個角落，都會盡自己的力量，幫助他人、建立公義社會、維護公平正義，努力創造更好的台灣給下一代，持續前進。

最後，黃珊珊說，她一直相信，「Taiwan keep going」，同時，也要謝謝大家的關心，媽媽病情已經好很多，自己將會一直持續運動，讓身體更健康，之後會繼續跟大家分享心情與想法，希望每個人也都能做自由的自己。