好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

▲會員驚見好市多金飾快被掃空。（示意圖／記者游瓊華攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友驚呼，昨（30日）去逛好市多，發現金飾櫃位幾乎被掃空，讓原PO驚呼超猛。文章曝光後，網友熱議「奇怪，六、七千不買，快兩萬搶著買」、「應該是廠商不敢擺，金價上下跳太快」。值得注意的是，若是想跟風一波，官網規定貴金屬與金飾一律不接受退貨，下手前要想清楚。

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》驚呼，罕見看到飾品區「金飾全部幾乎掃空欸」，看到會員的購買力實力雄厚，讓原PO笑稱真的很猛。

底下網友熱議，「沒有打算長期持有的人 現在應該很後悔」、「應該是廠商不敢擺，金價上下跳太快，黃金已經變成迷因幣，已經不是避險投資產品」、「奇怪，六、七千不買，快兩萬搶著買」、「昨天買的，應該睡不好了」、「現在被買等於廠商現賠10趴，虧錢生意沒人做啦，寧可囤貨」、「小時候看過一錢不到1000元，那時候覺得好貴」、「知道的都曉得，好市多金價沒有跟著外頭的金價每天做調整，有的價錢甚至停在半個月之前，會來搶的都很聰明」。

別亂跟風買！好市多黃金無法退換貨

其中也有網友好奇追問，「金崩跌，可賣回給Costco嗎？」根據官網指出，售出貴金屬商品之黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊及黃金、白銀、鉑金、鈀金鑄幣（例如紀念幣、收藏幣）和24K黃金金飾，皆不接受退貨。

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席後，投資人對美國央行獨立性疑慮緩解，美元走強，貴金屬出現拋售潮，金銀價格重挫。黃金一度重挫12％，截至台灣時間05：34為止，黃金跌近9％，每盎司報4901.59美元；白銀則跌近26％、每盎司報84.695美元。