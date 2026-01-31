　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

▲▼好市多北台中店，金條。（圖／記者游瓊華攝）

▲會員驚見好市多金飾快被掃空。（示意圖／記者游瓊華攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友驚呼，昨（30日）去逛好市多，發現金飾櫃位幾乎被掃空，讓原PO驚呼超猛。文章曝光後，網友熱議「奇怪，六、七千不買，快兩萬搶著買」、「應該是廠商不敢擺，金價上下跳太快」。值得注意的是，若是想跟風一波，官網規定貴金屬與金飾一律不接受退貨，下手前要想清楚。

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》驚呼，罕見看到飾品區「金飾全部幾乎掃空欸」，看到會員的購買力實力雄厚，讓原PO笑稱真的很猛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「沒有打算長期持有的人 現在應該很後悔」、「應該是廠商不敢擺，金價上下跳太快，黃金已經變成迷因幣，已經不是避險投資產品」、「奇怪，六、七千不買，快兩萬搶著買」、「昨天買的，應該睡不好了」、「現在被買等於廠商現賠10趴，虧錢生意沒人做啦，寧可囤貨」、「小時候看過一錢不到1000元，那時候覺得好貴」、「知道的都曉得，好市多金價沒有跟著外頭的金價每天做調整，有的價錢甚至停在半個月之前，會來搶的都很聰明」。

別亂跟風買！好市多黃金無法退換貨

其中也有網友好奇追問，「金崩跌，可賣回給Costco嗎？」根據官網指出，售出貴金屬商品之黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊及黃金、白銀、鉑金、鈀金鑄幣（例如紀念幣、收藏幣）和24K黃金金飾，皆不接受退貨。

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席後，投資人對美國央行獨立性疑慮緩解，美元走強，貴金屬出現拋售潮，金銀價格重挫。黃金一度重挫12％，截至台灣時間05：34為止，黃金跌近9％，每盎司報4901.59美元；白銀則跌近26％、每盎司報84.695美元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔
衛廣法三讀通過「中天條款」！中天振奮喊話重返52台　華視急發
黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰！　警告：懂技術也沒用
怒嗆黨中央初選不公！徐欣瑩喊「參選到底」　引退黨參選揣測

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

嘉義春節連假交通管制一次看　避開車潮有妙招

高雄1天2起！大掃除亂丟鋰電池害垃圾車悶燒　最重罰6千

有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因　網戰翻：有拿也尷尬

台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

今晚「木星合月」肉眼可見　伽利略衛星上演消失秀

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑！雙百萬運動漫畫徵件同步啟動

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

嘉義春節連假交通管制一次看　避開車潮有妙招

高雄1天2起！大掃除亂丟鋰電池害垃圾車悶燒　最重罰6千

有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因　網戰翻：有拿也尷尬

台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

今晚「木星合月」肉眼可見　伽利略衛星上演消失秀

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑！雙百萬運動漫畫徵件同步啟動

王溢正回桃猿曾猶豫：但老朋友都在　沒想過補辦引退儀式

第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

屏東熱博10展區亮點搶先看　有「跳跳馬彩繪稻田」、瓜果長廊

開會前「部長不見了」　陸應急管理部長傳落馬！

柬埔寨破跨國運毒案！約1.5噸毒品險入台灣　2台男遭判無期

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

買房選文山or北投？　北投苦主曝「爆炸經驗」：硫磺氣比潮溼更慘

樂天桃猿春訓開訓　林立8年留桃猿笑稱「錢多啊」：重點是穩定

林昱珉獲邀大聯盟春訓！響尾蛇台灣火球男拚開季　5台將創盛況

【幸運汪】阿金散步巧遇黃仁勳！　自動貼近還被摸到翻肚

生活熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

中天重返52台條款三讀　NCC：中天不適用

李多慧迷上台語　下班萌喊哩洗勒靠

半夜打死7隻！一票人怒「冬天怎有蚊子」生存力更強

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂

更多熱門

相關新聞

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席後，投資人對美國央行獨立性疑慮緩解，美元走強，貴金屬出現拋售潮，金銀價格重挫。黃金一度重挫12％，截至台灣時間05：34為止，黃金跌近9％，每盎司報4901.59美元；白銀則跌近26％、每盎司報84.695美元。

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

黃金突破5500美元後暴跌震盪　投資人獲利了結

黃金突破5500美元後暴跌震盪　投資人獲利了結

即／黃金、白銀直線暴跌

即／黃金、白銀直線暴跌

關鍵字：

好市多黃金金飾掃空金價大跳水

讀者迴響

熱門新聞

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面