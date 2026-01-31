立院三讀「助理費成立委補助費」　拒「虛報人頭回歸貪汙治罪條例」

▲議案三讀。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨是立法院會期最後一日，國民黨、民眾黨主導法案清倉，包含被稱為中天條款的「衛星廣電法」修正、替救國團等解套的《不當黨產條例》修正、助理費《立法院組織法》修正等順利三讀。其中一度爭議不斷的立院組織法修正明訂助理費為立委補助費，並未加入綠營要求條文寫明「冒領」、「虛報人頭」等情事回歸「貪污治罪條例」處理。也引發綠營批評仍有去刑罰化疑慮。

林月琴表示，國民黨與民眾黨把會期拉到最長極限，整天的表決，反而證實藍白兩黨延會不是為了審案，而是拿來替政黨私利與特定團體利益修法開脫，甚至替強佔國家財產的救國團找出口。

對於爭議修法，林月琴指出，針對具高度爭議、甚至被質疑有助理費除罪化效果的《立法院組織法》（國會助理費案），藍白兩黨竟只願意在黨團協商由少數人處理，並且不願在法條中明定：立委不得虛報人頭、虛報薪資、要求助理回捐，只要有做就是貪污。

對於藍營稱未替任何人解套，綠委沈伯洋說，無論法案何時施行，未來法院若處理相關案件，恐援引藍白在修法過程主張，助理工資性質屬於立委補助費，最終導向沒有詐欺問題；若真的認為沒有去刑罰化，應在條文寫明「冒領」、「虛報人頭」等情事回歸「貪污治罪條例」處理。

林月琴也提到，藍白兩黨的《衛星廣播電視法》明目張膽把「被處分者」的救濟效果，直接寫成可續播、可回復，還溯及既往，等於替特定爭訟案開後門。撤照爭訟不走法院，改走立法加寫「續播條款」，這叫立法開後門，不叫新聞自由。

林月琴直言，更讓人憤怒的是《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，救國團在黨國不分的年代，沒有法源依據與授權就取得大筆國家財產、數萬坪台灣最好的風景區土地成為政黨私產。國民黨說是公益組織，我只問：公益可以來自非法所得、可以竊取國家資源嗎？​

林月琴表示，很遺憾，超長會期的結果是，總預算不審、國防預算惡意阻擋，法案不走審查只能偷渡硬闖、圖利特定團體、替強佔國家財產開脫、造成專業歧視，這就是藍白交給人民的成績單。