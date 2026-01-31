艾普斯坦文件曝！比爾蓋茲「約砲俄女」染性病　偷買抗生素餵老婆

▲微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部再度解封逾300萬頁與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的機密文件。根據最新流出的電郵顯示，艾普斯坦曾聲稱微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾與多名「俄羅斯女孩」發生性關係並染上性病，甚至為了不讓當時的妻子梅琳達發現，還密謀私下索取抗生素要「偷偷給老婆吃」。

艾普斯坦自爆為蓋茲設局幽會

根據解密文件，艾普斯坦在2013年曾發送多封主旨為「比爾」的電郵給自己，內容詳述了蓋茲的私生活醜聞。艾普斯坦在信中暗示，他曾協助蓋茲安排與「俄羅斯女孩」以及「已婚婦女」進行非法幽會。

在另一封電子郵件中，艾普斯坦更向英國前大臣曼德森（Peter Mandelson）誇耀，他在西雅圖與蓋茲玩得超級瘋。

最驚人的指控莫過於性病疑雲。艾普斯坦在信中寫道，蓋茲在與俄羅斯女子上床後不幸染病，甚至卑微地請求艾普斯坦提供抗生素，好讓他能神不知鬼不覺地給梅琳達（Melinda French Gates）服用，以免東窗事發。

蓋茲怒斥荒謬！ 發言人：艾普斯坦設局誹謗

面對排山倒海的指控，比爾蓋茲透過發言人發表強硬聲明，斥責這些說法「簡直荒謬至極，完全是捏造的」。聲明強調，這些文件唯一能證明的，只有艾普斯坦因為無法與蓋茲維持長久關係而產生的挫敗感，以及他為了設局陷害和誹謗他人，不惜使出各種卑劣手段。

雖然目前沒有真憑實據顯示信件內容屬實，但這已非蓋茲首度捲入艾普斯坦風暴。儘管蓋茲過去多次強調，與艾普斯坦見面僅是為了「慈善目的」，並表示對此深感後悔，但外界對兩人真實關係的質疑從未停過。

梅琳達心碎離婚真相？

這份文件也再度挑起蓋茲當年的離婚內幕。《華爾街日報》指出，梅琳達早在2019年、即蓋茲與艾普斯坦往來的消息首度曝光時，就開始諮詢離婚律師。

梅琳達事後接受專訪時也坦言，前夫與這名性犯罪者的聯繫，確實是導致兩人27年婚姻走向終點的關鍵因素。