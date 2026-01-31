　
生活 生活焦點

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

老鼠（圖／達志／示意圖）

▲漢他病毒宿主為齧齒類動物，特別是以老鼠類為主。（示意圖／達志影像）

 生活中心／綜合報導

疾管署昨日公布國內今年首例「漢他病毒症候群」病例，台北市大安區一名男性發病8天後死亡，疫調發現居家附近有老鼠出沒。對此，醫師吳欣岱提醒，漢他病毒死亡率可高達15%，民眾過年大掃除一定要戴口罩、戴手套，以免老鼠糞便在掃地時塵土飛揚，導致不小心吸入。

根據疾管署以及北市衛生局昨日公布的資料，上述個案為70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署指出，個案主要活動地為住家，家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性

對此，吳欣岱發布影片提醒，漢他病毒是人類跟老鼠人畜共通的疾病，大部分受感染的人都是因為接觸到老鼠的糞便，或者是分泌物，甚至是被老鼠咬，都有可能會感染。她進一步說明，感染漢他病毒之後會影響到各種器官，包括急性出血熱、急性腎衰竭，或者是肺部症候群等，造成肺水腫、呼吸困難，是一個非常難搞的疾病；根據不同的病毒亞型，死亡率大概是1%到15%左右。

吳欣岱表示，過年很多人都要大掃除，如果大掃除之前看到家裡面的雜物間，或者周圍的巷弄有小小的老鼠糞便，一定要小心。她建議民眾打掃要戴口罩、戴手套，因為老鼠糞便很有可能在掃起來時，塵土飛揚，不小心就吸入了

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞便、尿液、唾液)污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

根據疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年(2022-2025年)同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例(占66%)為多，年齡則以40歲以上29例(占66%)為多，其中1例為境外移入個案(感染國家為印尼)。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

北市漢他病毒。（圖／台北市衛生局提供）

▲疾管署說明預防漢他病毒的主要方法。（圖／疾管署提供）

01/29 全台詐欺最新數據

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

疾管署今公布國內今年首例「漢他病毒症候群」病例，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

老鼠闖機艙亂竄　飛機緊急停飛250乘客滯留

牆內傳怪聲「以為有老鼠」　女打開驚見1動物

粥店疑老鼠掉進鍋員工無立即處理　中市府將稽查

台中夜市「老鼠加料」鍋燒麵　整隻掉鍋熬湯

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

