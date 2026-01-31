　
生活 生活焦點

第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

▲▼紅包,壓歲錢,千鈔,百鈔,鈔票,禮金。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節快到了，不少人會到處拜年，從親戚家忙到去另一半家打招呼的大有人在。不過，一名男網友卻因為「第一次登門」壓力爆表，他和女友交往半年，原本期待簡單拜年，沒想到女友卻提前列出一份「禮數清單」，光紅包加禮盒就可能花近3萬元，讓他超傻眼。貼文引發討論，多數網友一面倒勸他三思。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，今年過年預計第一次到交往半年的女友家拜年，女友卻先告知家中規矩，強調阿嬤、爸爸、媽媽每人「至少要包6000元」，哥哥的三個小孩也不能漏掉，每人1200元。

此外，伴手禮還不能隨便，必須挑選得體。他粗估下來，紅包就要2萬2千元左右，加上高檔禮盒，一趟拜年恐怕噴掉近3萬元。對此女友則解釋，家裡「很重禮數」，這樣才不失禮。

貼文曝光後，眾人都傻眼，直言要求太誇張，「完全不合理啊！這種娶了之後會被榨乾吧？變工具人生」、「買禮物已經很給面子了，如果結婚，各自親人紅包自己處理」、「分手現省20400」、「換一個吧！省一點留在家陪家人過年」、「強迫自己過年出國吧，2萬的行程自己安排一下。」

過年怎麼包？「紅包行情」曝光

還有網友表示，未婚情侶到對方家中拜年，通常準備水果或伴手禮就已足夠，真正該收紅包的反而是晚輩；若女方家長真的重視禮數，照理說應該是長輩包給晚輩，或雙方事先講好互送禮物，而不是單方面開出高額紅包清單。許多過來人也直言，這類價值觀差異若現在就出現，未來相處只會衝突不斷，勸原PO要及早看清、別硬撐。

至於過年紅包該怎麼包？以近年行情來看，包給爺爺奶奶、外公外婆等長輩，金額多落在3600元至6600元之間；父母則視經濟能力，約3600元至16000元不等，常見吉祥數字包括6600、8000等等。小孩子的話，國小以下約600元至1200元，國高中約1000元至2600元，大學生則多在1600元至3600元之間；若是朋友的小孩，通常600元至1200元已屬常見範圍，仍以交情深淺為主。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

縣府爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾
台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大
蕾菈、琳妲合資餐酒館熄燈　淚別：人生第一家店
高鐵新世代列車N700ST　訂票就能挑「不加價」
黃金、白銀史詩級崩盤　外媒分析
台中31歲女餵毒殺2幼兒　小孩肝腎不成熟！高大成：折磨2hr

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節將近，家家戶戶用火、用電頻率增加，消防安全更顯重要。台南市永康區一處17層集合住宅大樓1月25日凌晨發生火警，所幸消防人員迅速到場控制火勢，未釀成重大傷亡。台南市消防局第五救災救護大隊隨即啟動災後訪視與防火宣導行動，深入社區提醒民眾做好年節防災準備。

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

南投縣春節期間長照服務　不打烊不加價

南投縣春節期間長照服務　不打烊不加價

寒假連假人潮湧現　商場活動助攻春節商機

寒假連假人潮湧現　商場活動助攻春節商機

拜年紅包春節禮數禮盒交往情侶女友男友

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

