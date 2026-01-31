第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節快到了，不少人會到處拜年，從親戚家忙到去另一半家打招呼的大有人在。不過，一名男網友卻因為「第一次登門」壓力爆表，他和女友交往半年，原本期待簡單拜年，沒想到女友卻提前列出一份「禮數清單」，光紅包加禮盒就可能花近3萬元，讓他超傻眼。貼文引發討論，多數網友一面倒勸他三思。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，今年過年預計第一次到交往半年的女友家拜年，女友卻先告知家中規矩，強調阿嬤、爸爸、媽媽每人「至少要包6000元」，哥哥的三個小孩也不能漏掉，每人1200元。

此外，伴手禮還不能隨便，必須挑選得體。他粗估下來，紅包就要2萬2千元左右，加上高檔禮盒，一趟拜年恐怕噴掉近3萬元。對此女友則解釋，家裡「很重禮數」，這樣才不失禮。

貼文曝光後，眾人都傻眼，直言要求太誇張，「完全不合理啊！這種娶了之後會被榨乾吧？變工具人生」、「買禮物已經很給面子了，如果結婚，各自親人紅包自己處理」、「分手現省20400」、「換一個吧！省一點留在家陪家人過年」、「強迫自己過年出國吧，2萬的行程自己安排一下。」

過年怎麼包？「紅包行情」曝光

還有網友表示，未婚情侶到對方家中拜年，通常準備水果或伴手禮就已足夠，真正該收紅包的反而是晚輩；若女方家長真的重視禮數，照理說應該是長輩包給晚輩，或雙方事先講好互送禮物，而不是單方面開出高額紅包清單。許多過來人也直言，這類價值觀差異若現在就出現，未來相處只會衝突不斷，勸原PO要及早看清、別硬撐。

至於過年紅包該怎麼包？以近年行情來看，包給爺爺奶奶、外公外婆等長輩，金額多落在3600元至6600元之間；父母則視經濟能力，約3600元至16000元不等，常見吉祥數字包括6600、8000等等。小孩子的話，國小以下約600元至1200元，國高中約1000元至2600元，大學生則多在1600元至3600元之間；若是朋友的小孩，通常600元至1200元已屬常見範圍，仍以交情深淺為主。