國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老夫妻原定環遊世界⋯獨生女離婚帶孫回家啃老　3年燒完退休金

一對退休老夫婦為了幫忙回娘家求助的獨生女，將退休金拿出來幫忙貼補生活開銷與育兒費用，財務面臨崩盤。（示意圖，photoAC）

（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本一對夫婦原以為後半輩子衣食無憂，認為已經還清房貸，且手握5百萬退休金，終於能放下重擔出國旅遊，過上悠閒的銀髮生活。沒想到失婚的獨生女帶著2歲小孩投奔娘家，由於女婿失聯且女兒工作不穩，家庭經濟支柱瞬間壓在兩位長輩肩上。

日本網站THE GOLD ONLINE報導，山本夫婦規劃退休後可月領23萬日圓（約新台幣4.6萬元）年金，且房貸已清償，能優雅地展開第二人生。不料，獨生女突然帶著外孫搬回同住，透露丈夫失蹤且決定離婚。

退休夫婦為跑回娘家的獨生女和外孫花費多少？

夫婦為了幫女兒度過難關，不但要負擔基本開銷，還得支付育兒用品、家電更新及轉學等雜支，女兒雖然想自立，卻因要照顧幼童只能打零工，微薄的薪水根本應付不了生活，短短3年，老夫妻辛苦存下的2500萬日圓退休金，竟然已經花掉快1000萬日圓（約新台幣200萬元）。

看著存摺數字不斷縮水，山本太太面對入不敷出的現實感嘆，現在每一分錢都是為了家庭生存，原本想周遊列國的旅費與興趣的花費，只能挪來支應日常生存開銷，即便每天看著孫子的笑臉感到幸福，但財務的沉重壓力卻是真實的。

「老後赤字」現象在日本有多嚴重？

這種「老後赤字」現象，在日本高齡社會日益嚴重。根據日本總務省《家計調查（2024年）》數據顯示，無業高齡家庭每個月支出通常大於收入，專家警告如果退休計畫沒考慮到家人出重大變故的風險，很容易陷入經濟泥沼。


01/29 全台詐欺最新數據

高市再提台灣有事！強調「日本不能逃跑」

高市再提台灣有事！強調「日本不能逃跑」

日本正逢眾議院選戰，而先前因「台灣有事」發言使得日中關係陷入緊繃的首相高市早苗26日在電視節目的黨魁辯論中，再度提及台海議題。她直言，「當台灣發生重大事態時，我們必須前往救援日本人和美國人。若美軍在共同行動中遭受攻擊，日本卻什麼都不做就逃回去，日美同盟將會瓦解。」此番發言立即引發中國強烈反彈。

中國女陳屍日本山林！肋骨骨折　疑遭勒斃

中國女陳屍日本山林！肋骨骨折　疑遭勒斃

寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網　官方道歉

寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網　官方道歉

「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班可受惠　

「台日機場入境事先確認」首日千人快速通關　122航班可受惠　

即／韓空軍運輸機「引擎異常」　緊急迫降沖繩

即／韓空軍運輸機「引擎異常」　緊急迫降沖繩

關鍵字：

鏡週刊啃老日本退休金日韓要聞

讀者迴響

