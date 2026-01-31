大打臉！聲明蛋「沒流入市場」早賣完　豐康牧場負責人40萬交保

▲台中豐康牧場將病雞屍體棄置在苗栗一處大排，檢方諭知雲姓負責人與顏姓男子交保。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆發禽流感，不肖業者竟將1千多隻雞屍丟到苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側大排水溝裡，地點正好在一處養雞場前，十分惡劣。苗栗地檢署30日訊後認負責人雲姓男子、顏姓男子，涉犯廢棄物清理法等罪，分別諭知40萬、20萬元交保，並限制出海出境。

苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側大排水溝在本月26日，被民眾發現有上百隻疑似病死雞，苗栗縣府獲報後緊急送驗，確認確診H5N1亞型高病原性禽流感，而源頭指向位於台中豐原區的「豐康牧場」，該蛋雞場正好也爆出大量雞隻異常暴斃，送驗採檢後皆確認感染禽流感，台中市府立刻撲殺場內約5000隻雞，以防疫情擴散。

▲豐康牧場曾聲明產品尚未流入市場，但自元旦以來已售出7千多台斤問題雞蛋。（圖／翻攝自臉書）



事實上，豐康牧場曾在27日發布聲明，指場內例行性監測中，發現部分雞隻健康狀況異常，惟「目前尚在檢驗階段且尚未流入市場」，但顧客仍可憑原購買憑證辦理全額退款，將自30日開始陸續處理退費。未料早在這之前，豐康牧場早就將一批病死雞屍隨意丟棄，隱瞞疫情，往回推算的話，元旦迄今已售出7千多台斤問題雞蛋。

苗栗地檢署於28日分案，指揮苗栗縣警察局竹南分局偵辦，30日下午訊後認為雲林負責人、顏姓男子均涉犯廢棄物清理法第46條第3款未經主管機關許可，提供土地回填廢棄物罪，及同條第4款未領有廢棄物清除許可文件，從事廢棄物清除等罪嫌，分別諭知以40萬元、20萬元交保候傳及限制出境出海；將積極持續追查相關共犯及事證。