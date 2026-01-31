　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

引李白詩卸任立委！與韓國瑜合影　黃國昌：新旅程即將開啟

▲▼民眾黨主席黃國昌卸任立委一職與立法院長韓國瑜合影。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲民眾黨主席黃國昌卸任立委一職與立法院長韓國瑜合影。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨（30日）正式卸下立委一職，並於議場內與院長韓國瑜合影。黃國昌後續在臉書發文表示，伴隨著院會結束，他完成了第11屆立委任期最後一天工作，辦公室也已清空，他並引用李白詩句，「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」表示，民眾黨懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈，新的旅程即將開啟，讓他來為民眾做到最好。

黃國昌指出，他要謝謝韓國瑜院長、江啟臣副院長、周萬來秘書長，以及立法院所有的職員們，對民眾黨團的照顧與協助，同時，他也強調，本屆立法院實現民進黨在野時，曾對人民的許諾，讓國會不再只是民進黨的橡皮圖章，而是真正代表人民監督行政權。

黃國昌表示，伴隨著院會結束，他完成了第11屆立委任期最後一天的工作，辦公室也已經清空，並有感而發地引用李白詩句，「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」。

黃國昌接著指出，他要感謝過去二年每一位公民朋友對台灣民眾黨黨團的鼓勵與鞭策，「作為黨團總召，也要特別感謝珊珊、昭姿姊、春城兄、玉珍、國成兄、憶君、啓楷、書彬和全體黨團辛苦的工作夥伴們」。

黃國昌直指，因為有這些黨團立委們的共同努力，民眾黨才能兌現2024年大選時提出的諸多政見，在讓台灣向前邁進的道路上，有各位黨團立委們的相伴，他銘感五內。

黃國昌細數，這幾天很多中國國民黨的委員同事們向他道別，也讓他勾起了許多回憶，「在與包括傅崐萁總召、孟楷、思銘、鴻薇、智強、沛祥等黨團幹部們，和所有國民黨委員的合作下，第十一屆立法院通過許多福國利民的法案」。

黃國昌強調，本屆立法院實現民進黨在野時，曾對人民的許諾，從國會改革、司法改革、財政改革、居住正義、勞工權益和打詐懲奸，更讓國會不再只是民進黨的橡皮圖章，而是真正代表人民監督行政權。

最後，黃國昌表示，「民眾第一、國家至上」，他不曾有一刻忘記，民眾黨懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈，新的旅程即將開啟，讓他來為民眾做到最好。

01/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

