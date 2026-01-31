高雄1天2起！大掃除亂丟鋰電池害垃圾車悶燒　最重罰6千

▲高雄垃圾車昨日清運時，發生兩起悶燒情形。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

農曆新年即將到來，家家戶戶趕忙大掃除。高雄市昨（30）日發生2起垃圾車悶燒事件，清潔人員於新興區、左營區執行垃圾清運時，發現垃圾車冒煙，都是因鋰電池為做好分類導致。環保局表示，危險物品丟進垃圾車者，將依廢棄物清理法第12條規定，裁處1200至6000元罰鍰。

環保局表示，昨日環保局委外廠商和左營區清潔中隊，分別執行新興區復興一路、左營區西陵街垃圾收運時，發現垃圾車冒煙，立即將垃圾傾倒於路面緊急滅火處置，發現均是民眾未將「鋰電池」做好分類回收丟入垃圾車所致。

▲▼清運人員將垃圾傾倒路面，翻出冒煙的鋰電池。（圖／記者許宥孺翻攝）



環保局指出，鋰電池及行動電源、高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙香灰餘燼、滅火器及瓦斯桶等5大類危險物品應做好回收分類，隨意丟入垃圾車，經擠壓產生的火花可能導致氣爆燃燒，將造成民眾、清潔隊員受傷及垃圾車、焚化廠設備損壞，不可不慎。

環保局表示，鋰電池、行動電源應分開單獨交資源回收車或連鎖便利超商；香灰金紙餘燼應澆水裝袋丟垃圾車；高壓瓶罐 (髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等) 應排空後交資收車；食用性粉狀物 (奶粉、麵粉等) 加水後丟廚餘回收；滅火器、瓦斯桶則交原購買店家回收再利用。

▲鋰電池應單獨回收。（圖／記者許宥孺翻攝）



環保局強調，丟棄5大危險物品，務必檢查再檢查，妥善分類處理後再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿再直接丟入垃圾車中，違者將依廢清法第12條規定，裁處1200至6000元罰鍰。