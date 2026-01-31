　
黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰！　警告：懂技術也沒用

▲▼黃仁勳於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（圖／路透）

▲黃仁勳直言，AI時代恐引爆一場「創意荒」，並點名有三種特質的人在未來最危險。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球人工智慧（AI）浪潮正加速推進至深水區，各界對於「AI是否會取代人類」的焦慮感與日俱增。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受專訪，針對技術革命下的勞動力轉型拋出震撼觀點。他直言，AI時代恐引爆一場「創意荒」，並點名有三種特質的人在未來最危險，即便擁有專業技術也未必能保住飯碗。

生產力恐變失業潮　黃仁勳：創意才是保命符

黃仁勳在CNN節目《Fareed Zakaria GPS》專訪中指出，生產力的提升雖然是技術進步的象徵，但這是一把雙面刃。他強調：「如果這個世界耗盡了新點子，那麼生產力的提升就會直接轉化為職位流失。」

他認為，只有當人類能持續產生如更高效的藥物研發、智慧物流等新雄心時，AI才能成為助力；一旦社會缺乏創造力，生產力便會向下驅動，進而引發裁員與失業。

誰先被淘汰？「這3種人」最危險

在這場技術淘汰賽中，黃仁勳認為分水嶺不在於技術背景，而在於思維模式。根據訪談內容，以下三類人將首當其衝面臨危機：

第一類：沒有主見、只會照表操課的人

這類工作者高度依賴既有流程，缺乏重新定義問題的能力。當AI能以更高精度執行標準化任務時，僅依賴固定SOP的人將失去存在價值。

第二類：不懂提問、無法與AI深度互動的人

黃仁勳直言，未來的核心競爭力在於「問對問題」。他坦言自己有九成的工作其實都在「提問」，若無法透過精準的提問與AI對話，即便坐擁最強大的算力也無法放大自身價值。

第三類：拒絕學習、將AI視為答案機的人

AI雖然是強大的「技術均衡器」，能縮小專業門檻，但使用者必須知道「要讓AI做什麼」。若僅是被動接收AI給出的答案，而不進行思考與判斷，最終仍會被新的工作流程所取代。

自然語言成新程式碼　AI是史上最強平衡器

黃仁勳以自身為例，表示每天使用AI並非讓其代為思考，而是讓AI教導自己不懂的事物，進而強化認知能力。

「AI是我們見過最強大的平衡器，它提升了那些不懂技術的人。」黃仁勳表示，未來的程式語言將不再是艱澀的代碼，而是人類日常使用的語言，這意味著原本受限於技術門檻的人，只要具備良好的表達與邏輯能力，就能駕馭AI成為高效創作者。

更多新聞
輝達投資OpenAI千億美元　《華爾街日報》：計劃陷入停滯

輝達投資OpenAI千億美元　《華爾街日報》：計劃陷入停滯

根據《華爾街日報》、《路透》報導，輝達（NVIDIA）計劃向OpenAI投資高達1000億美元，以幫助其訓練和運行最新的人工智慧（AI）模型，但由於這家晶片巨頭內部一些人對這筆交易表示懷疑，該計劃已經陷入停滯。

2026年股債雙多格局　法人建議多重收益平衡基金布局

2026年股債雙多格局　法人建議多重收益平衡基金布局

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

黃仁勳赴輝達尾感謝員工辛勞　預告週末會面供應鏈夥伴

黃仁勳赴輝達尾感謝員工辛勞　預告週末會面供應鏈夥伴

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

