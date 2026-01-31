朴子就業中心辦徵才　用年菜「味」找出開運好職「位」

▲▼ 朴子就業中心擬於2/2發佈一則「迎年前轉職潮！朴子就業中心辦徵才（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，正值轉職高峰期，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心為協助嘉義地區民眾把握年前轉職契機，將於115年2月連續辦理4場徵才活動，釋出超過200個職缺，協助求職者順利接軌職場。

首場「馬上開運：好職聯聯看」徵才活動將於2月4日下午2時在朴子就業中心登場，邀集聯亞科技、台灣必成、天珩機械及新樺鋼鐵等廠商，提供工程師、勞安管理等職缺；另3場活動於2月9日至11日舉行，包含艾井澤（一畝石鍋）、嘉忠車輛及家樂福超市（朴子文明南店），提供正兼職、儲備幹部、包裝、操台及營運服務等多元職缺。

活動結合節慶與數位互動，推出「用年菜味找出開運好職位」線上遊戲（https://reurl.cc/ORKOxy），提升求職趣味性；現場亦配置通譯人員與職涯諮詢師，提供新住民及求職民眾1對1諮詢服務，並安排視障按摩與春聯揮毫，營造輕鬆求職氛圍。

朴子就業中心表示，另配合115年台灣燈會於嘉義舉辦，現正招募燈會臨時工作人員600餘名，工作期間為2月17日至3月15日，歡迎民眾至雲端登記（https://forms.gle/yJJMt3MZfEmSKmVZ8）或洽詢05-3621632。