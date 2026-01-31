4億現金行李箱遭搶！中國駐日使館呼籲「勿赴日旅遊」：治安太差

▲29日晚間，日本東京都台東區上野，傳出有民眾裝有巨額日圓現金的行李箱慘遭搶劫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京29日晚間發生鉅額現金搶案，中國籍公民成為受害者，引發中國官方高度警戒。一名中國籍男子遭到搶匪持催淚噴霧攻擊、裝有鉅額現金的行李箱被搶，嫌犯仍在逃。中國駐日大使館證實，已正式向日方交涉，並再次呼籲中國公民「暫緩赴日」，質疑日本治安再度亮紅燈。

根據《日本新聞網》，該起事件發生於29日晚間，地點位在東京都台東區東上野、JR御徒町站附近。警視廳指出，由中國籍、日本籍等5名男女組成的團體，正將裝有大量現金的行李箱搬上車輛，突然3名男子靠近，向其中一名男性噴灑疑似催淚噴霧的物質，裝有約4億2000萬日圓現金的行李箱當場遭搶，歹徒隨即駕車逃逸。

《日本放送協會》指出，受害人向警方說明，他們受託替貴金屬店運送日圓現金，計畫送往香港兌換外幣，部分成員僅是負責運鈔的「車手」，雙方約定報酬為一天數萬日圓。警方研判，嫌犯可能事先掌握現金流向與行程，屬於有計畫的犯案。

在首起搶案發生約2個半小時後，羽田機場第3航廈附近停車場又發生一起類似事件。白色車輛接近一名男子，同樣向其噴灑疑似催淚噴霧，當時車內載有約1億9000萬日圓現金，所幸並未被搶走。警方指出，該案受害人同樣從事貴金屬買賣與海外換匯相關工作，不排除兩起案件背後存在相同指使者。

事件曝光後，中國駐日大使館昨（30）日透過官方微信帳號發布公告，證實有中國公民在東京上野附近遭襲並被搶，嫌犯仍在逃中，館方已向日本警方提出交涉，要求盡速破案，並切實保護在日中國公民的生命與財產安全。

另外，中國駐日大使館更透過公告中提醒中國公民，近期「避免前往日本」，呼籲必須密切關注日本當地治安狀況、加強自我保護意識。

據悉，中國外交部早在1月26日、春節連假前夕，就曾以「針對中國人的犯罪頻繁發生」、「日本多地接連發生地震」為由，對中國公民發布赴日旅遊警示。

韓媒《中央日報》則分析，中國雖以國民安全為由，但相關警示發布的時機點，正值中日關係持續緊張之際。報導提到，自從去年11月初日本首相高市早苗針對「台灣有事」發言後，中日在文化交流、經貿與航班等層面，出現多項非正式摩擦，這次治安事件也被中國方面視為對外釋放訊號的契機。

市場數據顯示，今年春節期間，中國旅客赴韓人數預估大幅成長，反觀赴日人次則明顯下滑。