國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓時隔9個月再爆口蹄疫！仁川緊急撲殺246頭牛　擔憂韓牛價格暴漲

▲▼南韓爆發口蹄疫。（圖／VCG）

▲南韓爆發口蹄疫。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓再度拉響家畜防疫警報！仁川廣域市江華郡一處肉牛農場確認爆發口蹄疫，這是南韓自2025年4月以來、時隔9個多月再度出現病例。在高病原性禽流感、非洲豬瘟接連發生的背景下，豬、雞、牛等三大重大家畜傳染病同時構成威脅，官方憂心一旦疫情擴散，恐衝擊肉類供應並推升牛與豬肉價格。

根據《韓聯社》，南韓口蹄疫中央事故處理本部今（31）日證實，仁川廣域市江華郡一處飼養肉牛的農場出現口蹄疫病例，隨即啟動最高層級的防疫應變措施。政府已將仁川市與京畿道金浦市的防疫警報，由原本的「關心」上調至「嚴重」，其餘地區則提升為「注意」等級。

防疫當局已派遣初動防疫小組與流行病學調查人員進駐該農場，全面管制人員與車輛進出，並展開感染途徑調查。該農場內飼養的246頭肉牛，將依緊急行動指引進行撲殺，以阻斷病毒擴散。

同時，南韓政府針對仁川與京畿道金浦地區所有偶蹄類動物農場、相關從業人員及畜產運輸車輛，下達48小時「一時移動中止」命令，並同步對設施與車輛實施集中消毒與清洗。防疫單位也動員39輛廣域防疫設備與消毒車，對當地農場與周邊道路進行全面消毒。

此外，當局將對仁川與金浦約1000處偶蹄類動物農場實施緊急預防接種與臨床檢查，並針對全國相關農場展開電話巡查。官方指出，口蹄疫傳染力極強，屬於南韓列管的第一類家畜傳染病，若未能及時控制，恐對畜牧產業造成重大衝擊。

事實上，南韓近年家畜傳染病情勢持續嚴峻。除了口蹄疫已連續兩年發生外，高病原性禽流感在2025至2026年冬季，已於全國家禽農場累計38起案例；非洲豬瘟去年確認6起，今年至今也已發生4起，顯示疫情有向過往被視為安全地區擴散的趨勢。

農林畜產食品部坦言，口蹄疫若在農曆春節前後擴大流行，導致牛肉、豬肉供應減少，勢必成為推升肉價的重要因素。官方也再次呼籲農家確實落實疫苗接種與基本防疫措施，全力防堵疫情進一步擴散。

01/29

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

東海海域近期出現大規模中國漁船集結現象，地理空間資訊分析公司ingeniSPACE透過船舶自動識別系統（AIS）追蹤發現，自2025年底至今，已有高達2000艘中國籍漁船在日中中間線周邊進行2波密集部署，其中一次甚至形成一條長約470公里的南北向長陣，引發日方高度警戒。

日韓要聞 南韓 口蹄疫 仁川 非洲豬瘟 禽流感

